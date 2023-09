Jupiter annoncéiert Picross S + fir Nintendo Switch, Resurrecting Digital-Only Picross Games

By

Picross-Enthusiaster hu Grond fir ze feieren wéi de Spillentwéckler Jupiter viru kuerzem déi zukünfteg Verëffentlechung vum Picross S+ fir den Nintendo Switch ugekënnegt huet. Dës spannend Neiegkeet bedeit datt néng virdrun nëmmen digital Picross Spiller erëmbelieft ginn an nach eng Kéier zur Verfügung gestallt ginn, fir d'Freed vun de Fans.

Laut Berichter wäert Picross S+ déi ursprénglech Picross e Puzzelen enthalen a wäert och déi spéider Picross e Spiller als bezuelte Puzzle Packagen aféieren. Zousätzlech wäert de Bündel Picross e9 enthalen, e fréier Japan-exklusivt Spill dat endlech säin Debut am Westen mécht.

Och wann d'Spill am Joer 2024 lancéiert gëtt, ginn et scho verschidde Picross Spiller um Nintendo Switch fir déi déi net waarden. E Beispill ass Picross S Genesis & Master System Edition, déi Piktogramme vu beléifte Sega Charaktere bitt fir Fans ze genéissen.

Wärend d'Käschte fir all Inhaltspack a Picross S + selwer bei $ 4.99 geprägt sinn, gëtt de Gesamtpräis fir all néng Spiller op ongeféier $ 45 geschat. Trotz dem anscheinend héije Präisstag, begeeschterten Picross Spiller kënnen déi onendlech Stonne vu Gehir-berouegend an Suchtfaktor Puzzelléisung bestätegen, déi dës Spiller ubidden.

Et ass derwäert ze notéieren datt wärend de Picross S+ eng fantastesch Ergänzung zu der Nintendo Switch Bibliothéik ass, bleift déi taktile Erfarung vu Chisel Blocks am Mario's Super Picross, verfügbar duerch en Nintendo Switch Online Abonnement, onvergläichbar.

Insgesamt ass d'Ukënnegung vu Picross S + an d'Operstéiung vun den digitale Picross Spiller eng wëllkomm Entwécklung fir Fans vum Puzzlegenre. Vläicht wäert dës Verëffentlechung och de Jupiter encouragéieren fir méi Japan-exklusiv Picross Titelen op de westleche Maart ze bréngen, d'Wënsch vun eeschte Spiller ze erfëllen, déi verlaangt hunn dës Spiller ze erliewen.

