D'Zesummenaarbecht tëscht dem preisgekréinte Kinematograf Philip Bloom an Formatt-Hitech huet zu der Schafung vun der Bloom Gold Diffusiounsfilterserie gefouert. Dës verschraubte Diffusiounsfiltere sinn entwéckelt fir den digitale Rand a Biller ze eliminéieren, déi vu modernen Kameraen a Lënsen produzéiert ginn, wärend och e subtile Erwiermungseffekt ubidden.

Bloom erkannt de Besoin fir eng Léisung, déi de Charakter an d'Tiefe vu Biller, déi vu qualitativ héichwäerteg Kameraen a Lënsen produzéiert goufen, verbesseren kéint. Onzefridden mat existéierende Optiounen, huet hien mat Formatt-Hitech zesummegeschafft fir seng eege Diffusiounsfilter ze entwéckelen. Geschafft mat Schott B270i opteschen Glas a virsiichteg mat der Hand a Groussbritannien fäerdeg gemaach, dës Filtere illustréieren déi héchst Qualitéitsnormen.

D'Bloom Gold Diffusiounsfilter sinn a Stäerkten vun 1/8, 1/4 an 1/2 verfügbar, an eng Rei vu Gréissten vu 49mm bis 82mm. Mat engem anti-reflektive Filterring kënnen dës Filtere ganz einfach mat Stillen a méi klenge Kinolënsen benotzt ginn. D'Wiel tëscht verschiddene Stäerkten erlaabt d'Benotzer hiren gewënschten Effekt ze feinjustéieren op Basis vu Faktoren wéi Objektiv, Beliichtung a Brennwäit.

D'Filtere kommen mat enger Wiel vu Ringfinishen, entweder traditionell schwaarz oder opulent Gold, obwuel d'Glas an den Effekt d'selwecht bleiwen fir béid Versiounen. D'Präisser fir d'Bloom Gold Filtere reeche vun $87.50 US fir d'49mm Filtere bis $140 US fir d'82mm Versiounen. Si kënnen direkt vun der Formatt-Hitech Websäit an den USA a UK kaaft ginn.

Kinematografen, déi de visuellen Impakt an de Charakter vun hire Biller verbesseren, kënnen elo op d'Bloom Gold Diffusiounsfilter vertrauen fir eng Léisung ze bidden. Erstellt mat virsiichteg Opmierksamkeet op Detailer a benotzt qualitativ héichwäerteg Materialien, dës Filtere bidden d'Tunbarkeet a Villsäitegkeet, déi vu Professionnelen am Feld gewënscht ass.

Quellen:

- Erik Naso, Emmy Präis-Zouschlag DP mat iwwer 20 Joer Erfahrung an der Industrie.

- Formatt-Hitech, Hiersteller vun de Bloom Gold Diffusiounsfilter.