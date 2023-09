De laangjärege Heem vum Paul Anka ass op de Maart fir $ 10 Milliounen

De luxuriéise Los Angeles-Gebitt Haus am Besëtz vum renomméierten kanadesche Crooner Paul Anka ass elo fir e Präis vun $ 10 Milliounen ze verkafen. Matten am Sherwood Country Club Immobilie zu Thousand Oaks, Kalifornien, setzt dës 7,791 Quadratmeter Residenz op bal 6 Hektar gated Land, bitt atemberaubend Vue op d'Clubhaus an d'Ëmgéigend Bierger.

D'Propriétéit, opgezielt vum Mary Ann Scott vu Beverly Company an Team Nicki LaPorta a Karen Crystal um Compass, ëmfaasst de Sherwood Liewensstil mat senger Mëschung aus Opulenz an der natierlecher Schéinheet vum Emgéigend Séi a Santa Monica Bierger.

Geschätzte fir seng Hits wéi "Put Your Head on My Shoulder", "Diana" an den ikonesche "My Way" (bekannt vum Frank Sinatra), huet de Paul Anka dës franséisch inspiréiert Residenz am Joer 2007 fir knapp $ 4 Milliounen kaaft. Mat sengem semi-oppene Layout, Steenbuedem, héich Plafongen, an Ausso Luuchten, exudéiert d'Haus Eleganz a Stil.

D'Residenz bitt en Iess-Kach Pantry mat enger grousser Insel an engem Fënstere Frühstück. Et huet och e puer Empfangsraim, vun deenen zwee dem Anka seng Sammlung vu Goldrekorder enthalen. Franséisch Dieren am ganzen Heem bidden Zougang zum Haff, wou en Infinity-Edge Pool, verschidde Loungeberäicher, an e Feierkrop en Outdoor-Haven erstellen.

D'Propriétéit bitt véier En-Suite Schlofkummeren, zesumme mat zwee zousätzlech Buedzëmmer. D'Haaptsuite besteet aus engem Büroberäich, engem Kleedungsraum, an engem Buedzëmmer mat engem Dëppchen. Zousätzlech enthält d'Haus en Opnamstudio, e Wäikeller, Multiple Büroraim, an e Billiardraum.

Fir Fitness-Enthusiaster gëtt et e klimatiséierte Fitnessstudio an enger fräier Glasstruktur, zesumme mat engem Buedzëmmer an Outdoordusch. Mat senge villen Equipementer a beandrockender Ëmgéigend presentéiert dëst Heem e luxuriéisen an idyllesche Liewensstil.

Quellen:

- Oplëschtung: Mary Ann Scott vu Beverly & Company an Team Nicki LaPorta a Karen Crystal um Compass

– Paul Anka: PropertyShark