Patreon füügt Group Chat Feature fir Inhalt Creatoren fir mat Fans ze interagéieren

Patreon, der Abonnement-baséiert Plattform fir Inhalt Creatoren, huet eng nei Feature genannt Grupp Chats agefouert, déi Creatoren erlaabt mat hire Fans an engem speziellen Raum ze interagéieren. D'Creatoren kënnen Chatraim fir hir Fans opstellen an hosten, mat der Optioun fir separat Threads fir verschidden Abonnentniveauen ze hunn. D'Chats, déi op mobilen an Desktop-Geräter verfügbar sinn, sinn entwéckelt fir Creatoren ze hëllefen eng nohalteg Gemeinschaft ronderëm hir Aarbecht ze bauen an d'Fans eng méi direkt Verbindung ze bidden.

D'Grupp Chat Feature ass ähnlech wéi en In-App Discord Server, wat Creatoren erlaabt Chat Nimm an Themen ze personaliséieren, a Benotzer Fotoen, Text an Emoji Reaktiounen ze deelen. Wärend dem Patreon seng Integratioun mat Discord weider ënnerstëtzt gëtt, zielt déi gebierteg Chatfunktioun Creatoren eng In-the-Box Léisung ze bidden déi nahtlos an der Patreon App integréiert ass.

Dem Patreon säi Beweegung fir méi Features an Tools op senger eegener Plattform ze bidden ass eng Äntwert op d'Erausfuerderunge fir d'Creatoren ze stellen wann se op Drëtt Partei Apps vertrauen. Am läschte Joer hunn Patreon Video Creatoren, déi d'Vimeo Integratioun benotzen, onerwaart Käschtenerhéijungen erlieft an de Risiko fir hiren Inhalt ze verléieren. Andeems Dir eng gebierteg Video-Hostingoptioun an elo Gruppechats ubitt, zielt Patreon Creatoren méi Kontroll iwwer hir Memberschaften ze ginn an déi potenziell Risiken ze reduzéieren verbonne mat der Vertrauen op extern Plattformen.

Déi nei Grupp Chat Feature kënnt och mat Moderatiounstools, déi Creatoren erlaben Verhalen an den Chatraim ze managen. D'Creatoren kënnen zousätzlech Reegelen iwwer Patreon seng existent Gemeinschaftsrichtlinnen ëmsetzen an Aktioun géint verletzend Benotzer huelen. Patreon plangt seng Moderatiounsfäegkeeten weider z'entwéckelen, och d'Optioun fir Creatoren fir Gemeinschaftsmemberen opzemaachen fir mat Moderatiounsaufgaben ze hëllefen.

Zousätzlech zu Gruppechats, Patreon huet och Updates agefouert wéi d'Fans Profiler op der Plattform erschéngen. Abonnente kënnen elo hir Profiler personaliséieren andeems se e Profilbild, Numm, Bio a Linken op hir Social Media Konten derbäisetzen. Dës Updates ginn d'Fans méi Kontroll iwwer wéi se sech op der Plattform presentéieren.

Patreon betount datt et net mat algorithmeschen an ad-driven Social Media Plattforme wéi Instagram, TikTok oder Twitter konkurréiert. Amplaz zielt d'Firma fir déi eenzegaarteg Erausfuerderungen unzegoen, déi vun Inhaltscreatoren konfrontéiert sinn, sou wéi opak Empfehlung Algorithmen an e Manktem u Kontroll iwwer hir Geschäfter. D'Aféierung vu Gruppechats an aner Funktiounen ass Deel vum Patreon seng lafend Efforten fir Creatoren z'erméiglechen an hinnen d'Tools ze bidden déi se brauchen fir mat hire Fans ze engagéieren an hiren Inhalt effektiv ze monetiséieren.

Quellen: The Verge