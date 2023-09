Patreon stellt Grupp Chat Feature fir verbessert Fan Interaktiounen vir

By

Patreon huet eng nei Grupp Chat Feature lancéiert, déi Creatoren et erméiglecht weider mat hire Fans ze engagéieren. D'Feature, exklusiv op der mobiler App verfügbar am Moment, erlaabt d'Creatoren direkt mat hiren Abonnenten ze interagéieren an och Abonnente mateneen ausserhalb vun de Kommentarsektiounen ze kommunizéieren. D'Creatoren kënne bis zu véier Chats gläichzäiteg hunn, mat der Fäegkeet Restriktiounen fir d'Participatioun ze setzen, sou wéi d'limitéiert spezifesch Chats op verschidde Abonnentniveauen.

Och wann déi nei Feature Vergläicher mat Discord gezunn huet, betount Patreon datt et net entwéckelt ass fir déi populär Kommunikatiounsplattform ze ersetzen. Amplaz wäerten d'Creatoren nach ëmmer d'Méiglechkeet hunn mat Discord z'integréieren.

Zousätzlech fir e Gespréichsraum ze bidden, bidden d'Gruppchats och eng Rei interaktive Funktiounen. D'Benotzer kënnen Fotoen, Emojis a Kloertext mat Matbierger Membere vun der Gemeinschaft deelen. Fir e positivt a séchert Ëmfeld ze garantéieren, huet Patreon Moderatiounstools implementéiert fir d'Verbreedung vu schiedlechen Inhalter ze vermeiden.

Fir e Gefill vu Gemeinschaft ze förderen, huet Patreon och Member Profiler agefouert, wat d'Benotzer erlaabt hir Nimm, Fotoen, Social Media Linken a Bios ze personaliséieren. Dës Profiler zielen fir méi déif Verbindungen tëscht Fans a Creatoren am Patreon-Ökosystem ze erliichteren.

Déi nei Gruppchat Feature gëtt graduell ausgerullt fir Créateuren ze wielen, a méi grouss Disponibilitéit gëtt an de kommende Méint erwaart. Dës Ergänzung representéiert dem Patreon seng lafend Efforten fir Tools a Featuren ze bidden déi d'Erfahrung fir béid Creatoren an Abonnenten verbesseren. Viru kuerzem huet d'Plattform d'Fäegkeet agefouert fir Abonnent-nëmmen Podcasts op Spotify ze verëffentlechen an en nativen Video Toolset enthüllt.

Quellen:

- Patreon (keng URL uginn)

- Engadget (keng URL geliwwert)