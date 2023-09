De verspriechende Potenzial vun Apple Brëller: E Bléck méi no op rezent Patenter

Am Zesummenhang mam Buzz ronderëm den héich erwaarten Vision Pro VR Headset, schéngt d'Gespréich iwwer Apple Brëller e Récksëtz ze hunn. Am Mee goufen Zweifel iwwer d'tatsächlech Verëffentlechung vun dësen augmented Reality (AR) Brëller opgeworf, wann Dir d'Existenz vum Vision Pro berücksichtegt. Wéi och ëmmer, et gi verschidde Grënn firwat Apple Brëller nach ëmmer eng Plaz um Maart hunn.

Komfort a Praktikitéit spillen eng entscheedend Roll an der Benotzererfarung. Net all Situatioun erfuerdert déi rau Kraaft vum Vision Pro, a stänneg en Headset ze droen kann ustrengend ginn. Liichtgewiicht Geräter déi Komfort a séier Funktionalitéit ubidden ginn dacks bevorzugt. Apple schéngt dëst ze verstoen, wéi bewisen duerch eng rezent Patent-Soumissioun déi verschidde spannend Feature fir en AR-Apparat skizzéiert.

Eng Feature, déi am Patent beliicht ass, ass eng digital Kroun fir ouni Ustrengung. Et erlaabt d'Benotzer einfach duerch Notifikatiounen, Biller ze scrollen a souguer Musek ze spillen. Wesentlech gläicht dës Funktioun e Heads-up Display (HUD), gläicht d'Fäegkeeten vun enger Smartwatch awer erschéngt direkt virun den Aen vum Träger.

Wéi och ëmmer, wann Apple wëlles d'Brëller liewensfäeg ze maachen, sollten Multitasking-Fäegkeeten ëmgesat ginn. Rezent Berichter suggeréieren datt Apple un zwee neie Modeller vum Vision Pro schafft, een op de Konsumentmaart gesuergt. Spekulatiounen entstinn ob dëse Konsument-fokusséierte Modell d'Apple Brëller wäert sinn, oder ob vläicht d'Brëller vun dëser neier Iteratioun ersat goufen.

Wéi Apple's Wonderlust Event fir haut geplangt ass, gëtt et Hoffnung op Updates op iergendeng vun dësen Hardwareprojeten. Trotzdem ass et wichteg ze bemierken datt net all Patenter als realiséiert Produkter oder Feature kommen. Nëmmen Zäit wäert wierklech Apple seng Pläng am Räich vun AR Headsets weisen.

Quellen: Patent Soumissioun vun Apple