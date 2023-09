IBM erweidert Zesummenaarbecht mat Parle Produkter fir Digital Transformatioun ze féieren

By

IBM huet eng Expansioun vu senger Partnerschaft mat Parle Products ugekënnegt, eng féierend Kichelchermark an Indien, fir d'digitale Transformatiounsrees vun der Firma ze beschleunegen. Duerch d'Verwäertung vun Cloud- a Kënschtlech Intelligenz (AI) Technologien konnt Parle d'operationell Effizienz verbesseren an d'gesamt IT-Infrastruktur optimiséieren.

Virun hirer Zesummenaarbecht mat IBM am Joer 2014 huet Parle Erausfuerderunge konfrontéiert an hirem komplizéierte Versuergungs- a Verdeelungsnetz wéinst net-differenzéierten Strategien iwwer Produkter a Kanäl. Dëst huet zu Serviceniveau Aschränkungen a erhéicht Käschten gefouert. Wéi och ëmmer, mat der Ënnerstëtzung vun IBM Consulting, huet Parle d'Sourcingskäschte mat Erfolleg reduzéiert, d'Genauegkeet vun de Verkafsprognosen verbessert an d'Käschte fir ze déngen reduzéiert.

De Sanjay Joshi, CIO vu Parle Products, huet säin Optimismus iwwer d'Partnerschaft ausgedréckt, a seet: "Mat IBM Consulting si mir bereet fir méi nei Weeër vum Wuesstum opzemaachen an un der Spëtzt vun der Industrieevolutioun ze bleiwen." D'Zesummenaarbecht mat IBM huet Parle gehollef vill Funktiounen ze streamline, dorënner Beschaffungstransformatioun, Versuergungsketten Evolutioun, an HR Transformatioun.

De Kamal Singhani, Country Managing Partner vun IBM Consulting an Indien a Südasien, huet d'Wichtegkeet beliicht fir Cloud- an AI Technologien an der haiteger kompetitiver Geschäftslandschaft ze profitéieren. Hien huet betount datt dës transformativ Technologien essentiell sinn fir d'Ufuerderunge vun de Clienten z'erreechen an d'Gesamtgeschäft Operatiounen ze verbesseren.

Andeems de IBM seng Cloud- an AI-Fäegkeeten ausnotzen, konnt Parle Products digital Transformatioun féieren an operationell Exzellenz erreechen. Mat dëser Partnerschaft zielt Parle seng Maartpräsenz weider ze verbesseren an nei Méiglechkeete fir Wuesstum ze kreéieren.

Quellen:

- IBM

- Parle Produkter

Definitiounen:

- Cloud: Cloud Computing bezitt sech op d'Liwwerung vun Informatikservicer, dorënner Späicheren, Serveren, Datenbanken, Software, an Analyse iwwer den Internet.

- Kënschtlech Intelligenz (AI): AI ass eng Branche vun der Informatik déi zielt Maschinnen z'entwéckelen déi fäeg sinn Aufgaben auszeféieren déi normalerweis mënschlech Intelligenz erfuerderen, sou wéi Riederkennung, Entscheedungsprozess, a Problemléisung.

Notiz: Dësen Artikel gouf geschriwwen op Basis vun Informatioun aus dem Quellartikel an zousätzlech Informatioune vum Assistent. Keng direkt URLen goufen abegraff, an all Zitater aus dem ursprénglechen Artikel goufen paraphraséiert.