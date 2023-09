D'Eltere preparéieren eng Party zu Éiere vun der Duechter gebuer mat rare Häerzfehler

D'Sue an d'Katie O'Leary-Hall, d'Eltere vu véier Joer al Rose, hunn hir lescht Äddi vun hirer Duechter de 4. September gesot, just ier si geplangt war fir d'Schoul unzefänken. Rose, vu Pool-in-Wharfedale, hat en terminalen Häerzdefekt bekannt als Interrupted Aortic Arch, en extrem raren Zoustand deen een an 50,000 Puppelcher beaflosst.

D'Rose hat viru kuerzem eng komplex chirurgesch Prozedur erfonnt an der Hoffnung fir hiert Häerz ze reparéieren, eng Prozedur déi hir Elteren an déi Dausende vun Unhänger, déi hannert hir rallyen, gegleeft hunn hiert Liewen ze änneren. Leider war dem Rose säin Häerz ze beschiedegt vun hirem Zoustand, an d'Operatioun war net erfollegräich.

D'Sue beschreift d'Rose als e Kraaftwierk, a sot datt si onheemlech Néierlag uechter hirem Liewen iwwerwonne hat. D'Sue an d'Katie sinn zerstéiert vum Verloscht vun hirer energescher a lieweger Duechter.

Zu Éiere vum Rose huet d'Famill decidéiert net eng traditionell Begriefnes ze halen, mee amplaz eng Party ze maachen. Si wëllen dem Rose säi Liewen feieren an erënneren hir Léift fir swishy Kleeder, Dungarees, an danzen zu Shakira.

Sue a Katie hunn e Jong, Will, dee vum Sue gedroe gouf. Rose gouf vum Katie gedroen nodeems se erfollegräich IVF Behandlung gemaach hunn, wat hir Erspuernisser ofgeschaaft huet. Well d'Sue schonn e Kand gebuer huet, waren se net berechtegt fir d'NHS Behandlung. Wärend engem Routine Scan hunn d'Dokteren dem Rose säin Häerzdefekt entdeckt an d'Koppel informéiert datt hir Duechter hir Iwwerlieweschancen iwwer eng Woch schlank waren.

Mat dräi Deeg al huet d'Rose d'Norwood Prozedur ënnerholl, gefollegt vun engem usprochsvollen 17-Deeg Kampf fir hiert Liewen. D'Rose huet nach eng Kéier d'Chance gestridden wéi si e Schlag an eng aner Operatioun op zéng Méint al iwwerlieft huet.

Am August vun dësem Joer huet d'Rose endlech e Punkt erreecht, wou si staark genuch war fir déi néideg Häerzoperatioun. Wärend d'Operatioun am Ufank erfollegräich ausgesinn huet, hunn d'Chirurgen entdeckt datt d'Rose keng elektresch Impulser an hirem Häerz hat. Si erfuerdert zousätzlech Operatiounen, dorënner d'Placement vun engem Pacemaker.

Leider huet dem Rose säin Häerz véier Deeg no der Operatioun ugefaang ze bléien. Trotz den Efforten vun den Chirurgen fir de Schued ze reparéieren, sinn et méi Komplikatiounen. Dem Rose seng Nier hunn gescheitert, a si gouf op Liewenshëllef gehal bis et festgestallt gouf datt et näischt méi ka gemaach ginn.

D'finanziell Belaaschtung vum Rose säi Passage füügt zu der emotionaler Nout vun der Famill bäi. Eng Crowdfunding Säit gouf erstallt fir mat de Käschten vun der Rose Party ze hëllefen an d'Sue an d'Katie während dëser schwiereger Zäit z'ënnerstëtzen. D'Famill ass dankbar fir d'Ënnerstëtzung déi se vum Personal am Martin House Hospice kritt hunn, déi et hinnen erlaabt hunn Zäit mat Rose ze verbréngen nodeems se gestuerwen ass.

