Panasonic enthüllt Lumix G9 II: E Spillwiessel fir Micro Four Thirds Kameraen

Panasonic huet viru kuerzem d'Verëffentlechung vum Lumix G9 II ugekënnegt, eng Micro Four Thirds Kamera déi Hybrid Phase-Detect Autofokus virstellt, wouduerch et e wesentlechen Upgrade vu sengem Virgänger, dem G9. Mat engem neien 25.2-Megapixel (MP) Sensor an beandrockende Features wéi 60 fps Burstgeschwindegkeet, 5.7K an 4K 60p ProRes Video, USB-C SSD Opnam, an 8 Stopp vun optescher Bildstabiliséierung, ass de Lumix G9 II agestallt fir ze ginn Panasonic's Top Micro Four Thirds Kamera fir eng breet Palette vu Benotzer, dorënner Wildlife Fotografen an Inhalt Creatoren.

D'Standout Feature vum Lumix G9 II ass säin 25.2-Megapixel Dual native ISO Sensor. Andeems Dir Hybrid Phase-Detect Autofokus mat 779 Punkten an Panasonic's AI Sujet Tracking integréiert, bitt dës Kamera méi séier a méi genau Tracking Fäegkeeten, besonnesch an usprochsvollen Beliichtungsbedéngungen. Et kann net nëmmen Gesiichter an Aen entdecken a verfollegen, awer och mënschlech Kierper, Déierenaën, Autoen a Motorrieder.

De Lumix G9 II versprécht Blackout-fräi Burstgeschwindegkeet vun 60 fps mat kontinuéierlechen Autofokus an dem elektronesche Shutter, oder 10 fps am mechanesche Modus. Zousätzlech erlaabt säi Puffer ongeféier 160 RAW + JPG Biller opzehuelen ier d'Schéissgeschwindegkeet beaflosst gëtt. Fir Fotografen, déi entscheedend Momenter mussen erfaassen, bitt d'Kamera eng Pre-burst Shooting-Funktioun mat variabelen Astellungen, fir datt keen Moment verpasst gëtt.

Baut op den Erfolleg vum GH6, Panasonic huet d'Funktioun "Dynamic Range Boost" an de G9 II integréiert. Dësen HDR Fotomodus kombinéiert niddereg an héich ISO Biller, wat zu enger Kompositfoto mat geréngem Kaméidi an héijer Sättigung resultéiert. D'Kamera huet och Panasonic's Handheld High-Resolution Modus, dee verschidde Biller kombinéiert fir eng 100MP JPEG Foto mat aussergewéinlechen Detail ze kreéieren.

Mat fortgeschratt 8-Stop optesch Bildstabiliséierung (OIS) an Ënnerstëtzung fir Schéissen a verschiddene Konditiounen, bitt de Lumix G9 II oniwwertraff Stabilitéit a Korrektur. Et huet e Wetterbeständeg Design, en 8-Richtung Joystick, an e voll artikuléierten LCD Display, wat et fir Vlogger a Self-Shooter gëeegent mécht. Zousätzlech bitt d'Kamera Mikrofon / Kopfhörer Ports, e Full-Size HDMI Hafen, an optional Kamera Grip Kompatibilitéit.

Panasonic huet dem Lumix G9 II seng Videofäegkeeten net iwwersinn. D'Inklusioun vum Hybrid Phase-Detect Autofokus verbessert seng Videoleistung wesentlech. D'Kamera kann 4:2:0 10-Bit 17:9 5.7K Video op bis zu 60 fps an 10-Bit 4K Video op bis zu 120p schéissen. Et ënnerstëtzt verschidde Video Formater, dorënner MP4 an Apple ProRes, an erlaabt V-Log / V-Gamut shooting mat 13+ Arrêten vun dynamesch Gamme.

De Lumix G9 II wäert am Ufank November an den USA verfügbar sinn zu engem Präis vun $ 1,900, positionéiert et als Panasonic's mächtegst Micro Four Thirds spigellos Kamera fir béid Fotografie a Videographie. Niewent der Kamera huet Panasonic d'Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Power OIS Objektiv ugekënnegt, ideal fir Wildlife a Makrofotografie, an d'Leica DG 35-100mm f/2.8 Objektiv. Dës Ergänzunge verbesseren d'Fäegkeete vum Lumix G9 II weider.

Als Conclusioun stellt de Lumix G9 II banebriechend Features op de Micro Four Thirds Kameramaart vir. Vu sengem duebele nativen ISO Sensor a fortgeschratt Autofokusfäegkeeten bis zu senger aussergewéinlecher Bildstabiliséierung a robuster Videoleistung, representéiert dës Kamera dem Panasonic säin Engagement fir d'Bedierfnesser vu professionnelle Fotografen a Videografen ze treffen.

Definitiounen:

1. Micro Four Thirds: E Spigellos Kamerasystem mat enger Sensorgréisst vun ongeféier 18 x 13.5 mm, entwéckelt vun Olympus a Panasonic.

2. Autofokus: Eng Kamerafunktioun déi automatesch de Fokus vun der Lens upasst fir scharf a kloer Biller ze garantéieren.

3. Phase-entdecken autofocus (PDAF): Eng Zort autofocus datt Phase-erkennen Sensor benotzt fir séier déi richteg konzentréieren Positioun bestëmmen.

4. 25.2-Megapixel-Sensor / duebel gebierteg ISO-Sensor: D'Bildsensor an der Kamera, déi eng 25.2-Megapixel-Resolutioun erfaasst an huet duebel gebierteg ISO-Fähigkeiten, fir eng verstäerkte Low-Light-Performance ouni bedeitend Kaméidi.

5. Burst Geschwindegkeet: Déi séier kontinuéierlech Schéissfäegkeet vun enger Kamera, gemooss a Frames pro Sekonn.

6. ProRes: E Videocodec entwéckelt vun Apple deen héichqualitativ Videokompressioun ubitt.

7. Optesch Bildstabiliséierung (OIS): Eng Feature déi d'Kameraschued kompenséiert, wat zu méi schaarfe Biller resultéiert.

8. 8-Direktioun joystick: A Kontroll Input op der Kamera datt fir einfach Navigatioun an Auswiel vun Astellungen erlaabt.

9. V-Log / V-Gamut: A logarithmic shooting Profil an Faarf Gamme datt eng breet dynamesch Gamme a Faarf Plaz fir Video shooting gëtt.

10. LUTs: Look-up Dëscher déi d'Faarfgradéierung an d'Erscheinung vu Videomaterial upassen.

11. HDMI: High-Definition Multimedia Interface, eng digital Audio- / Video-Interface déi benotzt gëtt fir Apparater wéi Kameraen op extern Displays oder Recorder ze verbannen.

12. Fan an dedizéierten Ofkillungsdesign: E Killsystem, normalerweis a Form vun engem Fan, a Kameraen implementéiert fir Iwwerhëtzung während erweiderten Videoopnamen ze vermeiden.

13. SSD: Solid-State Drive, e Späicherapparat deen Flash Memory benotzt fir Daten ze späicheren.

Quellen:

- Panasonic Lumix G9 II Pressematdeelung