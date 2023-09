Panasonic annoncéiert Lumix G9 II mat Upgraded Autofocus an Advanced Features

Haut huet Panasonic déi héich erwaart Lumix G9 II enthüllt, en Nofolger vu sengem Flaggschëff G9 Micro Four Thirds (MFT) Kamera. De G9 II ass fir Hybrid Creatoren entworf, déi souwuel Stillfotografie a Video prioritär stellen. D'Standout Feature vun dëser Kamera ass säin Upgrade Autofokus System, deen fir d'éischt am Panasonic Lumix S5 II agefouert gouf.

Den neien Autofokussystem bitt méi séier a méi genee Fokus mat engem verstäerkten 779 Phase Detektiounssystem. Et enthält och fortgeschratt Thema Unerkennung an Tracking Algorithmen, déi effektiv Tracking vu Mënschen, Déieren (inklusiv Aen), Autoen a Motorrieder erlaben. Iwwerdeems d'Gamme vun unerkannten Sujeten vläicht net esou extensiv sinn wéi aner Marken, et deckt de Schlëssel Beräicher datt déi meescht Fotografen konzentréieren op.

Bannen am G9 II gëtt et en nei entworf 25.2MP Live MOS MFT Sensor gepaart mat engem fuschneie Veraarbechtungsmotor. D'Kamera benotzt en Héichopléisende Pixelverschiebungsmodus, wat et erlaabt Handheld Shooting 100MP Biller ze produzéieren. D'ISO Bewäertung rangéiert vun 100 bis 25,600.

D'Burstgeschwindegkeet vum G9 II ass eng beandrockend 60fps mat kontinuéierlechen Autofokus, deen ouni Autofokus op 75fps erhéicht ka ginn mat dem elektronesche Shutter. Mat dem mechanesche Shutter bitt d'Kamera eng liicht méi lues Burstgeschwindegkeet vun 14fps (AF-S) oder 10fps (AF-C). Zousätzlech gëtt et e Pre-Burst-Modus dee gesat ka ginn fir d'Aktioun 1.5, 1 oder 0.5 Sekonnen opzehuelen ier Dir de Shutter komplett dréckt, fir sécherzestellen datt keng entscheedend Momenter verpasst ginn.

De Lumix G9 II ass kompatibel mat enger breet Palette vu Micro Four Thirds Lënsen vu Panasonic, Olympus, Leica, an aner Marken, déi Fotografe mat engem extensiv Arsenal fir all Shooting Situatioun ubidden. Panasonic huet och säi Bildstabiliséierungssystem verbessert mat bis zu 8 Arrêten vun der In-body Stabiliséierung (BIS) a fortgeschratt Active IS fir zousätzlech Stabiliséierung während der Bewegung.

Wat d'Videofäegkeeten ugeet, bitt de G9 II 5.7K 60p, 4K 120p oder FullHD 240p max Videoresolutiounen. Et kann ophuelen andeems Dir de vollen Sensor am 4:2:0 10-Bit benotzt, bis zu 13 Arrêten vun dynamesche Gamme ubitt wann Dir am V-Log schéisst. D'Kamera ënnerstëtzt Opnam an Apple ProRes an erlaabt d'Benotzer hir eege Echtzäit LUTs ze kreéieren an z'installéieren oder aus 19 pre-made LUTs ze wielen.

De Kierperdesign vum G9 II gouf raffinéiert am Verglach zu sengem Virgänger, mat enger flaacher Spëtzt, déi un de Lumix S5 II erënnert. Den Top Écran gouf mat engem getrennten Funktiounswiel ersat, an de Gesamtlayout bleift vertraut mat existente Panasonic Shooters. D'Kamera huet en 3-Zoll 1,080k-Punkt artikuléierend Bildschierm an engem 3,680k-Punkt elektronesche Sucher.

De Lumix G9 II wäert Enn November verfügbar sinn mat engem Startpräis vun $ 1,899 / £ 1,699 nëmme fir de Kierper. A Groussbritannien gëtt et an zwee Kits verkaaft: ee mat der Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS Objektiv fir £ 1,899, an een aneren mat der Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH Objektiv fir £ 2,249.

Am Allgemengen ass de Panasonic Lumix G9 II eng beandrockend Kamera mat fortgeschratt Autofokus, Bildstabiliséierung a Videofeatures. Et bitt eng villsäiteg Schéisserfahrung fir Hybrid Creatoren déi héichqualitativ Stillbilder a Videoe verlaangen.

