Panasonic G9 II: E revolutionäre Upgrade fir Fotografen am Joer 2023

De Panasonic G9 II ass de vill erwaarten Nofolger vun der Original G9 Kamera, an et enttäuscht net. Och wann et anescht ausgesäit wéi säi Virgänger, beweist de G9 II sech grad esou revolutionär a punkto senge Funktiounen a Fäegkeeten.

Eng bemierkenswäert Verbesserung ass de Kierperdesign vun der Kamera. De G9 II gläicht enk dem S5 II, wat eng begréisst Ännerung ass. D'Knäppercher an d'Knäppercher si fir einfach Zougang positionéiert, an d'Zousatz vun engem extra personaliséierbare Knäppche bei der Objektivmontage verbessert d'Kamera Villsäitegkeet.

Wéi och ëmmer, een Nodeel ass den Downgrade am elektronesche Sucher (EVF) vum Original G9. De G9 II huet en 3.69 Millioune Punkt EVF mat engem reduzéierte Vergréisserungsfaktor. Och wann et nach ëmmer effektiv a gëeegent ass fir eng modern Kamera, fällt se am Verglach zu senger Virgänger.

Ënnert der Hood huet de G9 II bedeitend Ännerungen, mat dräi Schlësselverbesserungen, déi et wäert ervirhiewen. D'Kamera integréiert elo dem Panasonic säi lescht Phase-Detect-baséierten Hybrid Autofokussystem, bitt präzis Themadetektioun fir béid Déier a mënschlech Themen. Dësen Autofokussystem ass zouverlässeg a knaschteg, a garantéiert e genee Fokus a verschiddene Schéisssituatiounen.

Zousätzlech ass d'In-body Image Stabiliséierung (IBIS) verbessert ginn, bis zu aacht Stopp vun der Stabiliséierung. Dës Fonktioun erlaabt Fotografen méi schaarf Biller ze erfassen, besonnesch a wéineg Liichtbedéngungen oder wann Dir Teleobjektiven benotzt. D'Stabilitéit vum G9 II ass op Par mat anere féierende Kameraen a senger Klass.

Ausserdeem ass d'Kamera mat engem 25-Megapixel Sensor ausgestatt, ähnlech wéi deen am GH6 fonnt gëtt. Och wann de GH6 Sensor e puer Probleemer mat Kaméidi an Detailverloscht bei méi nidderegen ISOen huet, weist de G9 II villverspriechend Verbesserunge vun der Bildqualitéit, besonnesch bei ISOs vun der Basis bis 800.

Trotz dem Design mat Fotografen am Kapp, bitt de G9 II nach ëmmer eng beandrockend Palette vu Videoopnammodi. Och wann et CF Express als Medienoptioun feelt, ass d'H.265 Kompressioun op den Zwilling SD Card Slots méi wéi genuch fir déi meescht Benotzer Bedierfnesser.

Insgesamt ass de Panasonic G9 II eng banebriechend Kamera déi d'Bedierfnesser vun de Fotografen entsprécht. Mat sengem verbesserten Autofokus, verstäerkter Stabiliséierung a fortgeschrattem Sensor, setzt de G9 II en neie Standard fir Micro Four Thirds Kameraen am Joer 2023.

