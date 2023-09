Panagora Asset Management reduzéiert d'Aktie am Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. huet 39.3% vun hiren Aktien am Digital Realty Trust, Inc. am éischte Véierel verkaf. D'Asset Management Firma huet a senger rezenter Form 13F Areechung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) gemellt datt se elo 9,912 Aktien vun der Firma besëtzt, am Wäert vun $974,000. Dës Reduktioun vun de Besëtzer ass just eng vun e puer Ännerungen, déi vun Hedgefongen an hire Positiounen am Immobilieinvestitiounsvertrauen gemaach goufen. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, an Norges Bank hunn all viru kuerzem Upassungen un hir Holdings am Digital Realty Trust gemaach.

Digital Realty Trust, Inc. hat eng positiv Woch, mat sengem Aktie ass ëm 1.4% eropgaang an op 131.80 $ um Freideg opgemaach. D'Firma huet eng Maartkapitaliséierung vun $ 39.90 Milliarde, e Präis-zu-Akommes Verhältnis vun 102.17, an eng Beta vun 0.54. Déi 50 Deeg an 200 Deeg einfach bewegend Duerchschnëtt fir d'Aktie waren $ 121.81 respektiv $ 107.33. Déi 1 Joer niddereg an héich fir d'Aktie sinn $85.76 an $133.39. Digital Realty Trust huet en aktuelle Verhältnis a Schnellverhältnis vun 0.58, souwéi e Schold-zu-Eegekapitalverhältnis vun 1.02.

Zousätzlech huet Digital Realty Trust e Véierel Dividend ugekënnegt fir de Freideg, 29. September ze bezuelen. D'Investisseuren vum Rekord um Freideg, September 15th kréien en Dividend vun $ 1.22 pro Aktie. Den Ex-Dividend Datum ass Donneschdeg, 14 September. D'Joer Dividend stellt eng Ausbezuelung Verhältnis vun 378.30%, mat engem Rendement vun 3.70%.

Insider Transaktiounen sinn och bei Digital Realty Trust stattfonnt. Am Juli huet d'Insider Cindy Fiedelman 2,770 Aktie vun der Firma fir e Gesamtwäert vun $ 346,250 verkaf. Am Juni verkaf CAO Peter C. Olson 700 Aktien vun der Bourse fir $ 73,969. Insider besëtzen 0.39% vun der Firma Aktien.

Verschidde Aktien Analysten hunn viru kuerzem hir Bewäertungen op Digital Realty Trust ginn. BNP Paribas huet d'Aktie op eng "outperform" Bewäertung aktualiséiert, wärend StockNews.com et als "verkafen" Bewäertung bezeechent huet. D'Royal Bank of Canada huet hiren Zilpräis op $140.00 erhéicht, an d'Citigroup huet hire Präissziel op $136.00 mat engem "Kafen" Bewäertung erhéicht.

Digital Realty Trust ass eng global Datenzenter, Colocation, an Interconnection Solutions Firma. Seng Plattform, PlatformDIGITAL, zielt fir Firmen an Daten zesummen ze bréngen andeems se sécher Datenzenter Ariichtungen an eng Pervasive Datacenter Architecture (PDx) Léisungsmethodologie ubidden. D'Firma huet e Konsens Bewäertung vun "Hold" an e Konsens Präisziel vun $ 120.93.

Source: Panagora Asset Management reduzéiert d'Aktie am Digital Realty Trust, Digital Realty Trust annoncéiert Dividend, Insider Transaktioune bei Digital Realty Trust, Analyst Bewäertungen Ännerungen, Digital Realty Trust Aktie Analyse, an Digital Realty Trust Firmeprofil (MarketBeat)