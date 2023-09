Paige, eng Gesondheetstechnologiefirma, huet seng Partnerschaft mat Microsoft ugekënnegt fir e Bild-baséiert Kënschtlech Intelligenz (AI) Modell fir digital Pathologie an Onkologie Uwendungen z'entwéckelen. Dës Zesummenaarbecht zielt d'Microsoft Cloud Infrastruktur an dem Paige seng extensiv Dataset vu Pathologie Biller ze profitéieren fir AI Modeller ze kreéieren déi onendlech Abléck an d'Kriibspathologie ubidden.

Virdrun Leeschtunge vum Paige enthalen d'Entwécklung vun engem Modell mat iwwer 1 Milliard Biller vu 500,000 Pathologie Rutschen déi verschidden Aarte vu Kriibs enthalen. Mat der Zesummenaarbecht plangt de Paige bis zu 4 Millioune digitaliséierter Mikroskopie-Rutschen déi verschidde Kriibsarten an den neien AI Modell representéieren. D'Microsoft Supercomputing Infrastruktur gëtt benotzt fir de Modell an d'Spideeler a Laboratoiren ze trainéieren an z'installéieren.

Desney Tan, VP a Managing Director fir Microsoft Health Futures, huet Begeeschterung iwwer d'Zesummenaarbecht ausgedréckt, a seet: "Duerch d'Kombinatioun vun der Weltklassfuerschung vu Microsoft a Cloud Infrastruktur mat dem Paige seng déif Expertise a grouss Skala Daten, kreéiere mir nei AI Modeller déi et erlaben. onendlech Abléck an d'Pathologie vum Kriibs."

Fréier dëst Joer hunn Paige a Microsoft hir gemeinsam Efforten ugekënnegt fir AI-baséiert Diagnostik a Cloud-baséiert Patientefleegléisungen z'entwéckelen. D'Partnerschaft beinhalt d'Microsoft Investitioun an Paige fir d'Entwécklung vun innovative Gesondheetstechnologien z'ënnerstëtzen.

Als Conclusioun representéiert dem Paige seng Zesummenaarbecht mat Microsoft e wesentleche Fortschrëtt am Beräich vun der digitaler Pathologie. Andeems Dir d'Kraaft vun der AI ausnotzen an enorm Quantitéiten u Bilddaten ausnotzen, zielt dës Partnerschaft d'Kriibsdiagnostik ze verbesseren an de Gesondheetsspezialisten onschätzbar Abléck an d'Pathologie vu Kriibs ze bidden.

Definitiounen:

- Digital Pathologie: D'Praxis fir Héichopléisende Biller vu Pathologie Rutschen ze analyséieren mat der digitaler Imaging Technologie fir Diagnos a Fuerschungszwecker.

- Kënschtlech Intelligenz (AI): D'Simulatioun vu mënschlecher Intelligenz a Maschinnen, wat hinnen erlaabt Aufgaben auszeféieren déi typesch mënschlech Intelligenz erfuerderen.

Quellen:

- Paige

- Microsoft Health Futures