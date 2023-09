Ängscht vun AI Software déi benotzt gëtt fir Kanner sexuell Mëssbrauch Material ze kreéieren

By

E Sécherheets Iwwerwaachungshond, d'Internet Watch Foundation, huet gewarnt datt Pädophile fräi verfügbare kënschtlech Intelligenz (AI) Software benotzen fir Kanner sexuell Mëssbrauch Material (CSAM) ze kreéieren. Täter gi gemellt Open Source AI Modeller ze benotzen fir Fotoe vu Promi Kanner oder bekannten Affer ze manipuléieren fir nei illegal Inhalter ze produzéieren. Dës Diskussioune ginn op Online Foren statt, déi vu Geschlechtverbriecher heefeg sinn, besonnesch um donkele Web. D'Disponibilitéit vun der Open Source AI Technologie erlaabt d'Benotzer d'Software erofzelueden an z'änneren, wat et méi schwéier mécht d'Thema ze bekämpfen.

Den Dan Sexton, de Chief Technical Officer bei der Internet Watch Foundation, erkläert datt Täter d'Open Source Software benotzen fir realistesch Biller vu sexuellem Mëssbrauch vu Kanner ze generéieren. Si deelen AI Modeller, Guiden an Tipps fir dëst illegal Material ze kreéieren. D'Diskussiounen op dëse Foren hu sech ëm d'Benotze vu Biller vu Promi Kanner, ëffentlech verfügbare Fotoe vu Kanner oder Biller vu bekannte Kannermëssbrauch Affer gedréint fir nei beleidegend Inhalter ze produzéieren.

D'Angscht ass datt d'Benotzung vun AI Software et méi schwéier wäert maachen Real-Liewen Affer z'identifizéieren an ze hëllefen, well photorealistesch Biller vun CSAM ëmmer méi schwéier ginn vun aktuellen Mëssbrauchmaterial z'ënnerscheeden. Zousätzlech kann de grousse Volume vun AI generéiert Biller zu méi breede Konsum vun esou Inhalter féieren. D'Internet Watch Foundation huet scho verschidde Berichter iwwer Websäiten ënnersicht déi verdächtegt AI-generéiert CSAM Material enthalen.

D'UK Regierung erkennt d'Gravitéit vun dësem Thema a plangt et duerch déi kommend Online Sécherheetsrechnung unzegoen. Sozial Medien Plattforme wäerten erfuerderlech sinn fir ze verhënneren datt AI-generéiert CSAM op hire Plattformen gedeelt gëtt. Mëttlerweil diskutéieren Experten am Feld vun AI d'Erausfuerderunge vun Open Source versus zouenen Quell Systemer. Zougemaach Quellsystemer kënnen Transparenz feelen a potenziell Konkurrenz schueden, während Open Source Systemer schwéier kënne kontrolléieren wann se ofgesat sinn.

Als Conclusioun ass d'Benotzung vun AI Software vu Pädophilen fir CSAM ze kreéieren e betreffend Trend. Et ënnersträicht d'Noutwendegkeet fir méi streng Reglementer a Moossname fir d'Verbreedung vun esou illegalem Material ze vermeiden. D'Beteiligung vu soziale Medienplattformen an déi kommend Online Sécherheetsrechnung si Schrëtt an déi richteg Richtung, awer kontinuéierlech Efforte sinn néideg fir dës ëffentlech Gesondheetsepidemie ze bekämpfen.

