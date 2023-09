Overwatch 2 S6 Mid-Season Patch: Hero Mastery Mode, Anniversary Event, an Hero Balance Changes

De rezente Mid-Saison Patch fir Overwatch 2 huet e puer spannend Updates fir d'Spill bruecht. Ee vun de gréissten Ergänzunge ass d'Aféierung vum Hero Mastery Mode. Dësen neie Single-Player Spillmodus erlaabt de Spiller hir Fäegkeeten mat individuellen Helden op personaliséierte Coursen ze testen. Si kënne fir héich Partituren konkurréiere a fir eng Top Plaz op der globaler Leaderboard zielen.

De Patch stellt och d'Overwatch Anniversary Event fir Overwatch 2 vir. D'Spiller kënnen un eenzegaartegen Erausfuerderunge matmaachen a genéisst zréck Spillmodi wéi Battle for Olympus, Catch-A-Mari, a Mischief and Magic. D'Evenement fänkt den 19. September un a bitt exklusiv Belounungen, dorënner Overwatch Credits, déi op legendäre Skins am In-Game Shop ausginn kënne ginn.

Wat d'Heldebalance Ännerungen ugeet, bréngt de Patch bedeitend Upassunge fir verschidden Helden. D'Orisa, déi dominant an der S6 Meta gewiescht ass, gëtt nerfs un hir Fortify Fäegkeet. D'Ofkillung fir Fortify geet erop, an hir Iwwergesondheet geet ëm 25 erof. Op der anerer Säit gëtt Zarya, ee vun de Konter vun Orisa, gebufft mat Verbesserunge vun hirer Schutzbarriär. Et huet elo méi Gesondheet, e reduzéierten Ofkillung, an ass méi grouss.

Aner Helden, déi Upassungen an dësem Patch kréien, enthalen Bastion a Baptiste. Dem Bastion seng A-36 Tactical Grenade säi Schued gëtt reduzéiert, wärend dem Baptiste säi Regenerative Burst Reduktiounen an der Instant Heelung a mat der Zäit gesäit.

Ënnerstëtzungshelden als Ganzt kréien och e globalen passiven Nerf, mat hirer Selbstheilung trëtt elo no 1.5 Sekonnen a Kraaft. Zousätzlech gëtt dem Baptiste seng heelen Fäegkeet, Regenerative Burst, ofgeschaaft fir seng allgemeng Effektivitéit ze reduzéieren.

Déi komplett Patchnotizen fir de Mëtt-Saison Update kënnen op der offizieller Overwatch Websäit fonnt ginn.

Als Conclusioun bréngt den Overwatch 2 S6 Mid-Season Patch spannend nei Features an d'Spill, dorënner Hero Mastery Mode an den Anniversaire Event. Helde Gläichgewiicht Ännerungen ginn och ëmgesat, mat nerfs zu Orisa an Baptiste, an buffs zu Zarya. D'Spiller kënnen elo an d'Spill tauchen an dës Updates fir sech selwer erliewen.

