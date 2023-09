Overwatch 2's sechster Saison stellt New Hero Mastery Mode a Balance Patch vir

By

Overwatch 2 déi lafend sechst Saison bréngt nei Updates fir d'Spill. Blizzard huet en neie PVP Modus, en neien Supportheld a Geschichtsmissiounen agefouert. Zousätzlech ass e Balance Patch ausgerullt ginn, zesumme mat engem neie Modus genannt Hero Mastery.

Hero Mastery ass en Single-Player Modus entwéckelt fir Spiller ze hëllefen ze léieren an hir Fäegkeeten mat spezifeschen Helden ze verbesseren. D'Spiller kënnen un Fäegkeet-baséiert Erausfuerderunge matmaachen, déi op all Held seng eenzegaarteg Fäegkeeten ugepasst sinn. De Moment ass Hero Mastery nëmme verfügbar fir eng kleng Grupp vun Helden dorënner Tracer, Reinhardt a Mercy, mat méi Helden an der Zukunft bäigefüügt.

Wärend de limitéierten Heldenpool fir Hero Mastery e puer Spiller enttäuschen kann, ass de Modus zielt fir d'Leit ze hëllefen nei Personnagen ze léieren. Et bitt en Hindernisscourse wou d'Spiller gradéiert ginn op Basis vun hirer Geschwindegkeet beim Ofschloss. De Modus konzentréiert sech op d'Léier vu spezifesche Fäegkeeten wéi dem Mercy säi Fluch an dem Tracer seng Teleportéierungsfäegkeeten.

Zousätzlech zu Hero Mastery, bréngt Overwatch 2 säin Anniversaire Event op September 19. Dëst Evenement wäert all d'Saisonal Modi vum Spill weisen a legendäre Skins am In-Game Shop ubidden. Spiller wäerten och d'Méiglechkeet hunn Credits duerch nei Erausfuerderungen ze verdéngen.

D'Gläichgewiicht Patch féiert verschidde Ännerunge fir d'Spill, dorënner Upassunge fir Schued, Schëld, an heelen Zuelen. Notabele Ännerungen enthalen Tweaks op Panzer wéi Zarya an Orisa, déi hinnen hëllefen méi defensiv ze handelen.

Insgesamt bréngt déi sechst Saison vun Overwatch 2 spannend nei Updates fir d'Spill. D'Aféierung vum Hero Mastery Modus bitt Spiller eng Chance fir hir Fäegkeeten mat verschiddenen Helden ze verbesseren, während de Balance Patch eng méi equilibréiert Spillerfahrung garantéiert.

