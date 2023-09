Overwatch 2 stellt Hero Mastery vir: En neie Single-Player Modus

Am héich populäre Helden Shooter, Overwatch 2, hunn d'Spiller elo d'Méiglechkeet hir Fäegkeeten am fuschneie Hero Mastery Single-Player Modus ze testen. Dëse spannende Modus, deen en Donneschdeg als Deel vun engem gratis Update lancéiert gouf, bitt Spiller en actiongepackte Cours gefëllt mat Trainingsbots, Hindernisser a Sprangpads. Entwéckelt vum Blizzard, Hero Mastery fuerdert d'Spiller fir op d'Arrivée ze rennen wärend se Trainingsbots kämpfen an Embleme sammelen, alles an der schnellster Zäit méiglech.

Hero Mastery Mode weist dräi Charaktere beim Start: Mercy, Reinhardt, an Tracer. Dës Helden hunn all dräi Charakter-spezifesch Course vun ëmmer méi Schwieregkeeten. Wéi d'Spiller duerch de Modus fortschrëtt, wäerte se verschidde usprochsvoll Trainingsbots begéinen wéi Tank Bots mat héijer HP a Barrièren, Rakéite Bots déi Burstschued ausginn, a Sniper Bots déi vu laanger Streck attackéieren. Puer Szenarie verlaangen souguer Spiller frëndlech Training Bots Eskort. Zousätzlech fir Bots ze besiegen an ze vermeiden, mussen d'Spiller Embleme sammelen fir hir Partituren ze stäerken.

Wärend de komplette Roster vun 38 spielbaren Charaktere net am Hero Mastery beim Start verfügbar ass, kënnen d'Spiller erwaarden datt Blizzard méi Helden a Coursen an zukünfteg Saisone virstellen. Saison 6, déi bis Mëtt-Oktober leeft, wäert déi éischt Geleeënheet fir Spiller ginn nei Ergänzunge fir de Modus ze Erfahrung.

Fir d'Opreegung ze addéieren, Hero Mastery Modus lancéiert mat engem limitéierten Zäit Event dat bis September leeft 25. Andeems Dir eng Serie vun Erausfuerderunge fäerdeg bréngt, verdéngen d'Spiller Belounungen wéi Waff Charme, Souveniren, Spraydousen an Titelen. Zousätzlech kënnen d'Spiller op Leaderboards konkurréiere déi d'Top 500 Spiller an all Regioun verfollegen.

Den Hero Mastery Modus ass verfügbar op all Plattformen ënnerstëtzt vun Overwatch 2, dorënner Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, an Xbox Series X.

Insgesamt liwwert d'Aféierung vum Hero Mastery Modus an Overwatch 2 Spiller eng spannend an Erausfuerderung Single-Player Erfahrung. Et erlaabt hinnen hir Fäegkeeten ze testen, géint d'Auer ze rennen, a fir héich Scores konkurréiere wärend se duerch eng ganz Rëtsch Hindernisser a formidabel Trainingsbots navigéieren. Mat dem Versprieche vun zukünfteg Ergänzunge an engem limitéierten Zäit Event, hunn Overwatch 2 Fans nach méi Grënn fir an dëse spannende neie Modus ze dauchen.

Definitiounen:

- Hero Mastery: En Single-Player Modus an Overwatch 2, wou d'Spiller hir Fäegkeeten testen, géint d'Auer rennen a Embleme sammelen wärend se mat Trainingsbots kämpfen.

- Training Bots: Kënschtlech Intelligenz kontrolléiert Personnagen an Overwatch 2 benotzt fir Praxis an Training Zwecker.

- Emblemer: Sammelartikelen am Hero Mastery Modus déi hëllefen d'Scores ze stäerken.

Quellen: Blizzard.