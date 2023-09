D'Inkonsistenz vun Overwatch 2's Hero Alter a Gebuertsdeeg

Overwatch 2, déi héich erwaart Fortsetzung vum populäre First-Persoun Shooter-Spill, huet viru kuerzem kanonesch Gebuertsdatum an Alter fir all seng 38 Helden op senger offizieller Websäit verëffentlecht. Wärend e puer vun dësen Alter Sënn maachen, ginn et e puer Inkonsistenz, déi d'Fans de Kapp kraazt hunn an d'Timeline an d'Lore vum Spill a Fro stellen.

Ee vun de grellemste Beispiller vun dëser Inkonsistenz ass mam neien Supportheld, Kiriko. An der Lore vum Spill gëtt gesot datt de Kiriko mam Genji an Hanzo opgewuess ass an zesumme mat hinnen an de Weeër vum Schwert trainéiert huet. Wéi och ëmmer, no hirem offiziellen Alter, Genji an Hanzo sinn 37 respektiv 40, während Kiriko nëmmen 21 ass. Dësen Alter Ënnerscheed passt net mat der Konscht an der Geschicht déi mir kennen.

Fans hunn och aner Komeschheeten an Inkonsistenz uginn. Zum Beispill gëtt Sojourn elo als 47 Joer al opgelëscht, awer hir Schwëster Valentine hätt dem Sojourn senger Niess am Alter vu 14 Joer misse gebuer ginn, wat héich onwahrscheinlech schéngt. Zousätzlech, den Altersspalt tëscht Pharah a Mercy, déi elo als kanonesch Pairing opgedeckt ginn, schéngt net mat der Konscht an der Ana senger Hierkonftsgeschicht ze passen.

Insgesamt, wärend d'Geschicht vun Overwatch vill Ännerungen a Shake-ups iwwer d'Jore erlieft huet, schéngt et datt de Fokus méi op d'Schafe vun enger lieweger Welt an der narrativ war wéi op eng konsequent Timeline ze garantéieren. Och wann dës Inkonsistenz fir e puer Fans frustréierend kënne sinn, ass et wichteg ze erënneren datt d'Geschicht vun Overwatch schlussendlech iwwer d'Vibes an d'Erfarunge vu senge Personnagen ass anstatt d'Spezifizitéiten vun hiren Alter.

Quell: Keen