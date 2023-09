Oppo plangt en neie Batteriersatzservice fir seng Benotzer aféieren, wat hinnen erlaabt hir Smartphone Batterien gratis ze ersetzen wann néideg. Den éischten Apparat fir vun dëser Initiativ ze profitéieren gëtt gesot datt den Oppo A2 Pro 5G ass, deen erwaart gëtt de 15. September um chinesesche Maart ze starten.

Laut prominente Tipster Digital Chat Station a Whylab, Oppo bitt gratis Batterie Ersatz bannent engem véier Joer Zäitframe. Wann de Prozentsaz vun der Batteriegesondheet während dëser Period ënner 80 Prozent fällt, ersetzt Oppo d'Batterie ënner dem After-Sales Service. Dës Politik gëtt erwaart niewent dem Start vum Oppo A2 Pro 5G ugekënnegt ze ginn.

Den Oppo A2 Pro 5G ass de Sujet vu Rumeuren a Spekulatiounen fir eng Zäit. Virdrun Leckage suggeréieren datt den Apparat e 6.7-Zoll Full-HD + AMOLED Display mat enger 120Hz Erfrëschungsrate wäert hunn. Et gëtt Rumeuren ugedriwwe vun engem MediaTek Dimensity 7050 SoC ugedriwwen a wäert a verschiddene RAM a Späicheroptiounen kommen, dorënner 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, an 12GB + 512GB. De Smartphone gëtt och gesot datt hien eng dräifach Kamera-Setup huet, gefouert vun engem 64-Megapixel primäre Sensor, an eng 8-Megapixel Frontkamera fir Selfies. Ausserdeem gëtt et erwaart eng 5,000mAh Batterie ze packen.

De Batterie Ersatzdéngscht ass eng wëllkomm Ergänzung fir Oppo Benotzer, déi hinnen Fridden vum Geescht ubidden a wëssen datt d'Batterie vun hirem Apparat gratis ersat ka ginn wann néideg. Et bleift ze gesinn ob dëse Service an Zukunft op aner Oppo Geräter verlängert gëtt.

