Oppo A38: En neie Budget Smartphone mat beandrockende Features

Den Oppo A38 ass déi lescht Ergänzung zu Oppo's Smartphone Lineup, bitt eng bezuelbar Optioun mat enger Rei vun beandrockende Featuren. Dëse Budget Smartphone bitt en HD + Display a gëtt vun engem MediaTek Chipset ugedriwwen, fir glat an effizient Leeschtung ze garantéieren.

Ee vun de Standout Feature vum Oppo A38 ass säin 6.56 Zoll HD + LCD Bildschierm, deen eng immersiv visuell Erfahrung bitt. Den Ecran huet eng glat 90Hz Erfrëschungsrate a ka bis zu 720 nits Peak Hellegkeet erreechen, liwwert vibrant a knusprech Visuals.

Ënnert der Hood ass den Oppo A38 mam MediaTek Helio G85 Prozessor ausgestatt, deen eng Octa-Core Konfiguratioun enthält. Dëse Prozessor suergt fir séier an effizient Leeschtung, wat de Benotzer erlaabt nahtlos ze multitaskéieren. De Smartphone kënnt mat 4GB RAM an 128GB Späichere, garantéiert genuch Plaz fir Dateien, Apps a Medien ze späicheren. Zousätzlech kann d'Späichere bis zu 1TB iwwer e MicroSD Card Slot erweidert ginn.

Laafen op Android 13 mat ColorOS 13.1, ass den Oppo A38 mat engem Dual SIM Kaart Slot ausgestatt, wat Komfort ubitt fir déi, déi méi Zuelen managen mussen. De Smartphone huet eng duebel Hannergebai Kamera Setup, mat enger 50MP primär Kamera an enger 2MP Porträtkamera, begleet vun engem LED Blitz. Fir Selfies a Video Uriff gëtt et eng 5MP front-facing Kamera.

Wat d'Konnektivitéit ugeet, ënnerstëtzt d'Oppo A38 souwuel 5G SA / NSA an Dual 4G VoLTE, fir Héichgeschwindegkeet Internetzougang ze garantéieren. Et huet och Wi-Fi 802.11 ac Ënnerstëtzung fir Dual-Band Wi-Fi Konnektivitéit, Bluetooth 5.3, GPS, an en USB Type-C Hafen. Zousätzlech behält et den 3.5mm Audio Jack fir traditionell Kopfhörerverbindungen.

Powering all dës Features ass eng substantiell 5000mAh Batterie, déi 33W SuperVOOC Schnellladung ënnerstëtzt. Dëst garantéiert datt d'Benotzer hire Smartphone fir méi laang Zäit kënne genéissen ouni sech konstant iwwer d'Batteriedauer ze këmmeren.

Den Oppo A38 ass bei Rs 12,999 geprägt an ass verfügbar a Glowing Black a Glowing Gold Faarfoptiounen. Clienten kënnen de Smartphone online vun Flipkart.in kafen, sou datt et liicht zougänglech ass fir eng breet Palette vu Benotzer.

Am Allgemengen ass den Oppo A38 e Budget Smartphone deen beandrockend Feature bitt, dorënner e beandrockende Display, mächtege Prozessor a vill Späichere. Et ass eng super Optioun fir déi, déi no engem budgetfrëndleche Smartphone sichen ouni Kompromëss op Leeschtung a Funktionalitéit.

Definitiounen:

- MediaTek Chipset: E Chipset entwéckelt vun der taiwanesescher Firma MediaTek, déi d'Haaptveraarbechtungsfäegkeeten op Smartphone Geräter ubitt.

- Android 13: Déi dräizéngt grouss Verëffentlechung vum Android Betribssystem, entwéckelt vu Google.

- RAM: Random Access Memory, eng Zort Computerspeicher déi et erlaabt datt Daten séier vum Prozessor zougänglech sinn.

- eMMC: Embedded Multimedia Card, eng Aart vu Späichere déi allgemeng op Smartphones an aner portable Geräter benotzt gëtt.

- microSD Kaart: Eng Zort eraushuelbare Erënnerungskaart benotzt fir d'Späicherkapazitéit vun Apparater wéi Smartphones a Kameraen auszebauen.

- ColorOS: dem Oppo seng personaliséiert User-Interface baséiert op dem Android Betribssystem.

- VoLTE: Voice over LTE, eng Technologie déi et erlaabt Stëmm Appellen iwwer e 4G LTE Netzwierk ze maachen.

- SuperVOOC: Oppo's Schnellladungstechnologie déi d'Batterie vum Smartphone séier opluede léisst.

Quellen: Oppo A38 Spezifikatioune, Oppo Websäit.