Oppo A2 Pro: Leckte Spezifikatioune a Startdatum

Geméiss gelaacht Informatioun iwwer Weibo, Oppo ass agestallt fir de rumoréierte Oppo A2 Pro Smartphone geschwënn a China ze lancéieren. Den erwaarten Startdatum ass September 15. Wärend Oppo nach keng Detailer offiziell bestätegt huet, hunn d'leckt Spezifikatioune fir Opreegung bei Smartphone-Enthusiaster generéiert.

Den Oppo A2 Pro gëtt geruff fir e 6.7-Zoll Full-HD + AMOLED Display mat gebogenen Kanten an engem 120Hz Erfrëschungsrate ze hunn. Et gëtt och gesot datt et mat enger mächteger 5,000mAh Batterie kënnt an Ënnerstëtzung fir bis zu 12GB RAM an 512GB Späichere.

D'Rendere vum Telefon weisen eng kreesfërmeg Kamerainsel déi eng dräifach Kamera op der Heck huet, zesumme mat engem LED Blitz. Den Oppo A2 Pro gëtt an enger schlanker schwaarzer Faarfoptioun gewisen.

Wat rezent Verëffentlechungen ugeet, huet Oppo den Oppo A38 an Indien gestart, ënner Rs. 15,000. Den Oppo A38 bitt en Octa-Core MediaTek Helio SoC, eng 5,000mAh Batterie mat 33W kabelt SuperVOOC Schnellladungsunterstëtzung, an e 6.56 Zoll HD + LCD Display mat engem 90Hz Erfrëschungsrate an engem Peak Hellegkeet Niveau vu bis zu 720 nits. Et leeft op Android 13-baséiert ColorOS 13.1 a kënnt mat engem duebelen hënneschte Kamerasystem mat engem 50-Megapixel AI-ënnerstëtzten primäre Sensor an engem 2-Megapixel sekundäre Sensor.

Wärend op offiziell Bestätegung vun Oppo waarden, sinn d'Fans gespaant op de Start vum Oppo A2 Pro a seng potenziell modernste Funktiounen a Spezifikatioune.

Quell: Leckt Informatioun iwwer Weibo.