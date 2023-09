D'Indie Kloteren Spill "Nëmmen Up" op eemol aus Steam Store ewechgeholl

Dat populärt Indie Kloterspill, "Only Up", dat e massive Follower op Twitch krut, gouf abrupt aus dem PC-Spillgeschäft Stream geläscht. Den Entwéckler vum Spill, bekannt als Indiesolodev, zitéiert Méint vu Stress als Grond fir seng Entfernung.

An engem Steam Patch Notiz verbonne mat dem elo geläscht Spill, huet Indiesolodev erkläert datt "Only Up" hir éischt Venture an d'Spillentwécklung war, erstallt fir kreativ Zwecker an hir Fäegkeeten ze testen. Allerdéngs hat d'Spill hinnen iwwer d'Méint vill Stress gesuergt. Si hunn hire Wonsch ausgedréckt d'Spill hannert sech ze setzen an op hiert eegent Wuelbefannen ze fokusséieren.

Als Spilldesignstudent huet Indiesolodev ausgedréckt datt si d'Verantwortung net méi wollte fir "Only Up" z'ënnerstëtzen an amplaz eng Paus ze huelen an hir Ausbildung weiderzemaachen. Si hunn och hir Pläng erwähnt fir hiert nächst Spill z'entwéckelen, wat en anere Genre, Kader, a Fokus op Kinematographie hätt.

Trotz engem Solo Entwéckler fir "Only Up", plangt Indiesolodev mat engem Team fir hiren nächste Spill ze schaffen, tentativ mam Titel "Kith." D'Entfernung vum "Only Up" aus dem Steam Store markéiert d'Enn vun der Disponibilitéit vum Spill fir Spiller.

"Only Up" krut positiv Kritiken op Steam zënter senger Verëffentlechung am Mee 2023, mat 71% vun de Rezensoren, déi et als eng positiv Erfahrung markéieren. D'Spill huet d'Geschicht vun engem Teenager mam Numm Jackie gefollegt, deen de Wee op d'Spëtzt vun der Spillwelt huet misse klammen, fir aus der Aarmut ze flüchten an iwwer sech selwer ze léieren.

Wärend d'Spill Krypto-Fans mat senge Referenzen op Goblintown NFTs ugezunn huet, goufen et och Reklamatiounen iwwer seng Notzung vun NFT Konscht. Spekulatiounen sinn entstanen datt d'Entfernung vum Spill mat senger Notzung vu auteursrechtleche Material verbonne ka sinn, dorënner Musek aus existéierenden Anime Shows a Videospiller.

Insgesamt huet déi plötzlech Entfernung vum "Only Up" aus dem Steam Store d'Fans enttäuscht gelooss, awer dem Indiesolodev seng Entscheedung hir Wuelbefannen ze prioritären an op zukünfteg Spillentwécklung ze fokusséieren ass verständlech.

Quellen:

- [Quell 1]

- [Quell 2]