Nëmme Up, Viral Spill op Twitch, Aus Steam gezunn

De populäre virale Spill, Only Up, dat immens Popularitéit op Twitch iwwer de Summer gewonnen huet, gouf vun der Steam Plattform geläscht. Den Ersteller vum Spill, bekannt als SCKR Games, huet e Wonsch ausgedréckt fir aus dem Spill weiderzekommen wéinst dem Stress deen et verursaacht huet.

Nëmme Up krut e bedeitende Follower op Twitch mat senger eenzegaarteger Take op d'Geschicht vum Jack and the Beanstalk. D'Spill huet philosophesch narrations an usprochsvollen Plattformen gewisen wéi d'Spiller versicht hunn de Wee op verschidde schwiewend Objeten an Ëmfeld eropzeklammen.

Trotz sengem Erfolleg op Twitch, huet Only Up Kritik fir seng Inklusioun vun NFT Referenze konfrontéiert, d'Feele vu Spillfunktiounen wéi eng Spuerfunktioun, a Virwërf fir d'Urheberrechterrechtlech Verméigen vun engem aneren Entwéckler ze benotzen. Dës Kontrovers hunn dozou gefouert datt d'Spill temporär vum Steam am Juli ofgeholl gouf ier et zréckkoum.

An engem Update Post huet de Solo Entwéckler vun Only Up hir Feeler unerkannt an e Wonsch ausgedréckt d'Spill hannert hinnen ze setzen. Si hunn de Stress zitéiert dat d'Spill verursaacht huet an d'Bedierfnes fir Fridden vum Geescht an Heelen. Den Entwéckler plangt eng Paus ze huelen an hir Ausbildung weiderzeféieren wärend se un hirem nächste Spill schaffen, tentativ mam Titel Kith. Dësen neie Projet wäert en anert Konzept, Genre, a Kader hunn, mat Fokus op Kinematographie. Den Entwéckler huet och e Wonsch ausgedréckt mat engem klenge Team ze schaffen fir hir Spilldesignfäegkeeten ze verbesseren.

Richteg un hir Ukënnegung, Only Up ass net méi verfügbar fir op Steam ze kafen. Wéi och ëmmer, déi, déi d'Spill scho kaaft hunn, kënnen et nach eroflueden a spillen. Mat bal 13,000 Rezensiounen hält Only Up e meeschtens positiv Bewäertung.

Quellen:

- Definitiounen: Twitch - eng Live Streaming Plattform fir Gameren;

NFT - Non-Fungible Token, en digitale Verméigen mat eenzegaartege Besëtz op enger Blockchain Plattform opgeholl;

Steam - eng digital Verdeelungsplattform fir Videospiller.