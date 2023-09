D'Erhéijung vun Digital Banking a Geld-Making Tipps

By

An enger Welt dominéiert vun Technologie, ass et keng Iwwerraschung datt souguer Bankepreferenze sech verännert hunn. Laut engem Forbes Artikel hunn d'Majoritéit vun den Amerikaner, bal 80% vun den Erwuessenen, eng Preferenz fir Banking duerch mobil Apps oder Websäiten uginn anstatt perséinlech. Dës Statistik reflektéiert d'wuessend Popularitéit an d'Bequemlechkeet vun der digitaler Banking.

Den Artikel weist och datt den duerchschnëttleche Kontbalance fir Amerikaner ongeféier $ 5,300 ass, wat verschidden Aarte vu Konten enthält wéi Iwwerpréiwung, Spueren, Geldmaart, Call Depot Konten, a Prepaid Debitkaarten. Wärend nëmme 6% vun de Leit am Land guer kee Bankkonto hunn, schéngt digital Banking déi léifste Wiel fir d'Majoritéit ze sinn.

Fir déi, déi interesséiert sinn Suen aus hir bestehend Fongen ze maachen, proposéiert den Artikel Certificat vun Depot (CD) Konte exploréieren. Dës Konte funktionnéieren ähnlech wéi Spuerkonten awer bidden méi héich Zënssätz, wat méi laang d'Suen onberéiert bleiwen. Wärend et eng Waardezäit ass ier Dir d'Entloossunge mécht, sinn CD-Tariffer am Moment eropgaang, sou datt se eng potenziell belountend Investitioun maachen.

Et ass ubruecht Är lokal Bank oder Kreditunioun ze kontaktéieren fir iwwer hir CD Offeren ze froen an déi bescht Fit fir Är finanziell Ziler ze fannen. Andeems Dir vun dëse Sue maachen Méiglechkeeten profitéiere kënnen, kënnen Eenzelpersounen hir Erspuernisser maximéieren an zousätzlech Akommes verdéngen.

Quell: Forbes (keng URL uginn)