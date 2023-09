OnePlus lancéiert Android 14 Open Beta Programm fir OnePlus 11

OnePlus huet viru kuerzem säin éischten Open Beta Programm fir Android 14 agefouert, wat OnePlus 11 Besëtzer erlaabt den Update virun senger offizieller Verëffentlechung ze testen. Den OxygenOS 14 Open Beta 1, baséiert op Android 14, ass elo verfügbar fir erofzelueden vun der OnePlus Websäit.

Den Open Beta Programm bitt d'Benotzer d'Méiglechkeet déi nei Fonctiounen a Verbesserunge vun OxygenOS 14 ze erliewen. Wéi och ëmmer, well dëst den éischten Open Beta Build ass, kënnen e puer Features net direkt verfügbar sinn. OnePlus verséchert datt méi Features an de spéider Versioune vum Update abegraff ginn.

De Moment ass Open Beta 1 limitéiert op den OnePlus 11 an ass verfügbar a gewielte Regiounen wéi Nordamerika an Indien (mat enger limitéierter Unzuel vun Tester). Leider hunn d'Benotzer an Europa keen Zougang zum Open Beta Update. Fir den Update z'installéieren, kënnen d'Benotzer déi néideg Dateien vun der OnePlus Websäit eroflueden an den agebaute manuelle Update-Tool an OxygenOS benotzen. Et ass wichteg ze bemierken datt zréck op Android 13 e Fabrécksreset erfuerdert.

Ursprénglech hat OnePlus ugekënnegt datt OxygenOS 14 Leeschtungsverbesserungen duerch den "Trinity Engine" bréngt a war geplangt fir de September 25 ze starten. Wéi och ëmmer, Google's onerwaart Verspéidung vun Android 14 fir Pixel Telefone weist datt OnePlus och hiren geplangten Release Datum verpassen kann. OnePlus huet dës potenziell Verspéidung nach net adresséiert.

Quell: OnePlus Gemeinschaftsforen

Definitioun:

- Open Beta Programm: Eng Software Testphase wou d'Benotzer eng Pre-Release Versioun vum Update probéieren a Feedback virum offiziellen Release ginn.

Quellen: OnePlus Gemeinschaftsforen