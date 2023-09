OnePlus 12R Leaked Spezifikatioune proposéiere Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 5,500mAh Batterie, a méi

Den OnePlus 12R, rumoréiert den Nofolger vum OnePlus 11R 5G ze sinn, gëtt gemellt an de Wierker a seng Spezifikatioune sinn online geleckt. Laut zouverléissege Tipster Yogesh Brar, gëtt de kommende Smartphone erwaart fréi 2024 gestart ze ginn.

Den OnePlus 12R gëtt gesot fir e 6.7 Zoll AMOLED Display mat enger 1.5K Opléisung an enger héijer Erfrëschungsrate vun 120Hz ze hunn. Et gëtt ugeholl datt et vum Snapdragon 8 Gen 2 SoC ugedriwwe gëtt, wat d'Benotzer séier an effizient Leeschtung ubitt. Den Handset gëtt erwaart och op Android 14-baséiert OxygenOS 14 ze lafen.

Wat d'Kamerafäegkeeten ugeet, gëtt den OnePlus 12R spekuléiert mat engem dräifach hënneschte Kamera Setup ze kommen. Dëse Setup kann e 50-Megapixel Primärsensor mat optescher Bildstabiliséierung, en 8-Megapixel Ultra Wäitwénkelsensor an eng 32-Megapixel Telefotokamera enthalen. Fir Selfies a Videochats kann de Smartphone eng 16-Megapixel Frontkamera sporten.

Aner Fonctiounen, déi fir den OnePlus 12R rumoréiert sinn, enthalen en Alarmschieber, Stereo-Lautsprecher, an eng grouss 5,500mAh Batterie mat Ënnerstëtzung fir 100W Schnellladung. Dës Spezifikatioune passen mat fréiere Leckage.

Den OnePlus 11R 5G, fréier dëst Joer verëffentlecht, huet en beandrockende 6.74-Zoll Full-HD + gebogen AMOLED Display mat enger dynamescher Erfrëschungsrate vun 120Hz gewisen. Et gouf ugedriwwen vum Snapdragon 8+ Gen 1 SoC an huet eng 50-Megapixel Triple Rear Kamera Setup. Den OnePlus 11R 5G war mat enger 5,000mAh Batterie ausgestatt mat Ënnerstëtzung fir 100W SuperVOOC Schnellladung.

Vun elo un ass den offiziellen Startdatum vum OnePlus 12R nach vun der Firma bestätegt. Wéi och ëmmer, mat de geleckte Spezifikatioune ass et kloer datt OnePlus zielt fir d'Benotzer e High-Performance Smartphone ze bidden deen en immersive Display an beandrockend Kamerafäegkeeten ubitt.

