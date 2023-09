Entdeckt den Zero-G Combat am Starfield: A Quest Worth Undertaking

Starfield, den héich erwaarten Open-World RPG entwéckelt vu Bethesda, mécht Wellen an der Spillgemeinschaft mat sengem immersive Gameplay a grousse Universum fir z'entdecken. Ënnert deene villen Quests, déi am Spill verfügbar sinn, steet virun allem een ​​als spannend Erfahrung eraus: "Sure Bet".

Setzt am Alpha Centauri System, fänkt dës Säit Quest an der klenger Industriestad Gagarin Landing un. D'Spiller begéinen d'Lizzy, e Bartender, deen d'Opmierksamkeet vu Firmechefe mat wäertvollen an deiere Likör opmierksam mécht. Fir hir Ufro ze erfëllen, mussen d'Spiller op eng Missioun ufänken fir verluere Booze op engem verloossene Frachtschëff ze fannen.

Wat dës Quest ënnerscheet ass déi onerwaart Twist vum Null-Schwéierkraaftkampf, deen um Schëff begéint ass. Wéi d'Spiller d'verlooss Schëffer entdecken, fälscht d'kënschtlech Schwéierkraaftfehler, wat alles verursaacht, och de Spiller, Objeten a Raumpiraten, all 30 Sekonnen an Null-G ze schwammen. Dës dynamesch Schwéierkraaftverrécklung bitt eng eenzegaarteg an opreegend Kampferfahrung.

Mat Hëllef vun der Schwéierkraaftverschiebung zu hirem Virdeel, kënnen d'Spiller séier op méi héich Plazen manoeuvréieren oder Feinde zielen, déi aus der Cover geklappt ginn an an der fräier Loft schwiewen. De Kampf gëtt nach méi erhuelsam wann d'Spiller Waffen wéi Gewierer benotze kënnen, wat zu e puer witzeg Momenter resultéiert wéi se zréck an d'Maueren gedréckt ginn.

Iwwert de Kampf déngen d'Schwéierkraaftverschiebungen och als Grondlag fir liicht Traversal Puzzelen, addéiere eng aner Schicht vu Genoss fir d'Sich. D'Spiller mussen duerch d'Schëff navigéieren, manövréieren duerch déi schwiewend Schutt, wärend hire Momentum behalen an d'Puzzel léisen fir Fortschrëtter.

De "Sure Bet" Quest weist den impressionante Physikmotor zu Starfield. Trotz der Kritik iwwer säi gespaarten 30fps Framerate op Konsolen, weist d'Quest dem Spill säi grousse Potenzial an héich detailléiert Welt. D'Kapazitéit fir d'Positioun, d'Kollisiounen an d'Dynamik vun all Objet, Waff a Charakter präzis ze verfolgen an z'erhalen während all Schwéierkraaftverschiebung ass en Testament fir d'technesch Fäegkeeten vum Spill.

Wéi och ëmmer, et ass derwäert ze bemierken datt vill vun den anere Quests am Starfield dës Physik a Simulatiounssystemer net voll notzen. Wärend dës Quest als bemierkenswäert Beispill déngt wat d'Spill ka erreechen, kënnen d'Spiller méi Quests wëllen déi vun dëser neier Mechanik profitéieren.

Am Allgemengen bitt de "Sure Bet" Quest eng spannend an onvergiesslech Erfahrung am Starfield Universum. Mat sengem Null-G Kampf an immersive Gameplay weist et dem Bethesda säin Engagement fir engagéiert Quests ze liwweren déi iwwer déi traditionell Fetch-Stil Missiounen erausgoen. Et ass eng Sich derwäert ze maachen fir all Starfield Spiller deen en Adrenalin ugedriwwen Aventure sicht.

