Ersteller vun Only Up läscht Spill vum Steam, zitéiert Stress

Dat ultra-Erausfuerderung Indie-Spill, Only Up, gouf vum Steam vu sengem Creator erofgeholl wéinst dem iwwerwältegend Stress deen et verursaacht huet. Entwéckelt vu SCKR Games, huet d'Spill virdru Virwërf vun Urheberrechtsverletzungen am Zesummenhang mat bestëmmten In-Game Verméigen konfrontéiert. Trotz senger Popularitéit tëscht YouTuber an Twitch Streamer, huet de Schëpfer decidéiert d'Spill aus dem Valve Storefront ze läschen, e Wonsch auszedrécken dovunner weiderzekommen.

Op sengem Héichpunkt huet Only Up ongeféier 280,000 concurrent Zuschauer op Twitch ugezunn, an e Video vum YouTuber Darren Jason Watkins, bekannt als 'IShowSpeed', huet 5.6 Millioune Views bannent nëmmen zwee Méint gesammelt.

Wéi och ëmmer, d'Stress, déi mat der Entwécklung vum Spill assoziéiert hunn, hunn den Ersteller gefouert fir et aus Steam ze läschen. An enger Erklärung huet den Entwéckler, deen ënner dem Studionumm SCKR Games operéiert, zouginn Feeler ze maachen an d'Bedierfnes fir mental Fridden an Heelen ausgedréckt.

Als Solo-Entwéckler ze sinn, huet de Schëpfer Only Up beschriwwen als hiren éischte Sträit an d'Spillentwécklung, gemaach aus Kreativitéit a perséinlechen Tester. Si hunn erwähnt datt d'Spill hinnen iwwer d'Méint bedeitend Stress verursaacht huet an datt se et hannerloosse wollten. Dofir ass Only Up vum Steam geläscht ginn a wäert net méi ze kafen sinn.

De Schëpfer huet elo hir Siicht op en neit Spill mam Numm Kith gesat. Dëse Projet zielt hinnen Fridden vum Geescht ze ginn an eng Chance fir hir Ausbildung am Spilldesign weiderzemaachen. Mat engem Fokus op Realismus, Kinematographie, an engem anere Genre a Kader, hoffen se niewent engem klengen Team ze schaffen an hir Spilldesignfäegkeeten wesentlech ze verbesseren.

Wärend Only Up e 'meeschtens positiv' Bewäertung mat iwwer 12,000 Benotzerrezensiounen op Steam kritt huet, ass d'Spill elo als 'net verfügbar' bezeechent a kann net kaaft ginn. Wéi och ëmmer, d'Spillbeschreiwung an d'Spillerdaten Sektiounen op senger Steam Säit sinn nach ëmmer zougänglech.

Quellen: Keen.