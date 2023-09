Google Chrome's Desktop Versioun kritt e frësche Look fir säi 15. Anniversaire

Google Chrome, de meescht benotzte Webbrowser op der Welt, kritt e frësche Look fir säi 15. Anniversaire. Den neien Design gëtt an den nächste Wochen ausgerullt fir de Meilesteen ze feieren. D'Aktualiséierung baséiert op Google senger interner 'Material You' Designsprooch, an et zielt d'Browsing op Chrome méi einfach, méi séier a méi sécher ze maachen.

Den neie Look vu Google Chrome enthält erfrëschte Symboler déi d'Liesbarkeet ënnersträichen, souwéi nei Faarfpalette déi Tabs an Toolbar ergänzen. De Browser ass och besser mat Betribssystemer integréiert, sou datt Chrome Virléiften sech un OS-Niveau Astellunge wéi donkel a liicht Modi adaptéiere kënnen.

Zousätzlech zu de visuellen Ännerungen huet Google verschidde Verbesserunge gemaach fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. Dës enthalen e méi ëmfaassend Menü fir méi séier Zougang zu Extensiounen, Iwwersetzen, Passwuertmanager an aner Funktiounen. De Web Store gouf och nei designt a wäert elo nei Extensiounskategorien wéi AI-powered an Editoren Spotlight, zesumme mat personaliséierte Empfehlungen.

Op der Sécherheetsfront huet Google Safety Check op Extensiounen erweidert. Dës Fonktioun garantéiert datt de Browser kierzlech net publizéiert, Politikverstéiss oder potenziell béiswëlleg Extensiounen identifizéieren. Ausserdeem huet Google nei Sichfunktiounen agefouert fir méi einfach ze surfen. D'Benotzer kënnen elo d'Optioun 'Search this page with Google' auswielen fir Zougang zu verbonne Recherchen ze kréien, méi iwwer d'Quell vun enger Säit ze léieren oder eng nei Sich unzefänken.

Fir d'Sécherheet ze verbesseren, huet Google seng Safe Browsing Feature aktualiséiert. Dëst erlaabt Chrome Websäite géint d'Datebank vun der Firma vun 'schlecht-bekannte' Siten an Echtzäit ze kontrolléieren, wat zu enger méi séierer Bedrohungsidentifikatioun a Präventioun resultéiert. Déi verbessert Safe Browsing gëtt erwaart 25% bessere Schutz géint Malware a Phishing Bedrohungen ze bidden.

Mat dësen Updates zielt Google weider fir Benotzer eng nahtlos Surferfahrung ze bidden, wärend d'Sécherheet an d'Bequemlechkeet prioritär.

Quellen:

- Google Chrome Blog, offiziell Websäit