Aféierung vun der Xbox Kreditkaart: A Gamer's Dream Come True

An enger onerwaarter Beweegung hunn Microsoft a Mastercard sech zesummegedoen fir déi héich erwaart Xbox Kreditkaart an den USA anzeféieren. Och wann et ufanks exklusiv fir Xbox Insiders wäert sinn, ass et agestallt fir d'nächst Joer op all US-baséiert Xbox Spiller auszebauen.

Entworf fir d'Spillgemeinschaft ze këmmeren, bitt d'Xbox Kreditkaart e Belounungsbaséierte System deen d'Kaarthalter erlaabt Punkte mat all Akaf ze verdéngen. Dës Punkte kënnen dann fir Spiller an Add-ons iwwer Xbox.com erléist ginn. Als zousätzlechen Ureiz kréien nei Kaarthalter en initialen Bonus vu 5,000 Punkten (entsprécht $ 50 USD) an en dräi Méint Abonnement op Xbox Game Pass Ultimate. Wärend den Deal vun dräi Méint nëmme fir nei Memberen verfügbar ass, kann et fir anerer geschenkt ginn, wat et e potenzielle Genoss fir Frënn a Famill mécht.

Fir de Belounungsprogramm weider ze stäerken, bitt de Microsoft Store fënnefmol de gewéinleche Betrag u Punkte fir qualifizéiert Akeef mat der Xbox Kreditkaart. Zousätzlech wäerte gewielte Partner wéi DoorDash, Netflix, an Disney+ dräimol déi üblech Punkte fir hir Servicer ubidden.

Et ass wichteg ze bemierken datt d'Xbox Kreditkaart mat jährleche Prozentsaz Tariffer (APR) kënnt rangéiert vun 20.99% bis 31.99%. Wärend d'Kaart e neie Wee fir Spiller presentéiert fir hir Leidenschaft ze weisen, verantwortlech Notzung a virsiichteg Iwwerleeung vun den APR Tariffer ass staark ugeroden.

Bitt e stilvollen Touch, d'Xbox Kreditkaart bitt e Choix vu fënnef schmackhafte Designen, wat d'Benotzer erlaabt hir Spillperséinlechkeet auszedrécken. Ausserdeem hunn d'Kaarthalter d'Méiglechkeet hir Kaart ze personaliséieren andeems se hire Gamertag derbäisetzen, fir eng eenzegaarteg a personaliséiert Erfahrung ze garantéieren.

Als Conclusioun, d'Aféierung vun der Xbox Kreditkaart stellt eng spannend Geleeënheet fir Gameren fir Belounungen ze verdéngen an hir Spillerfahrung ze verbesseren. Wéi och ëmmer, et ass essentiell fir seng Notzung verantwortlech unzegoen an informéiert Entscheedungen ze treffen baséiert op individuellen finanziellen Ëmstänn.

Definitiounen:

- Xbox Insider: Eenzelpersounen déi Deel vum Xbox Insider Programm sinn, wat hinnen erlaabt nei Features ze testen a Feedback ze ginn ier ëffentlech Verëffentlechung.

- Xbox Game Pass Ultimate: En Abonnementsservice deen Zougang zu enger breet Palette vun Xbox Spiller ubitt, dorënner Xbox Live Gold an Zougang zum Xbox Game Pass fir Konsol a PC.

- APR Tariffer: Jährlech Prozentsaz Tariffer, déi d'jährlech Käschte representéieren fir op enger Kreditkaart oder Prêt ze léinen.

Quellen:

- Original Artikel: "Xbox kritt seng eege Kreditkaart" vum Emily Gera, VG247.