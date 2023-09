Erauszefannen d'Verbindungen am New York Times 'Puzzelspill

Resumé: D'New York Times huet en neit Puzzle-Spill mam Numm Connections verëffentlecht. D'Zil vum Spill ass e Set vu 16 Wierder a véier geheime Gruppen ze kategoriséieren andeems se Verbindungen tëscht hinnen fannen. D'Spill gëtt all Dag zréckgesat a bitt ënnerschiddlech Schwieregkeetsniveauen. D'Spiller kënnen hir Gewënnstreifen verfollegen a Partituren mat Frënn vergläichen. Wann Dir Hëllef braucht fir d'Puzzel ze léisen, gëtt d'Spill Hiweiser an entdeckt d'Äntwerten. D'Themen vun haut enthalen Halloween Dekoratioun, Fernsehsendungen, Spillautomatsymboler, an Zuelen a Buchtitelen. Zum Beispill enthält d'Kategorie Halloween Dekoratiounen Wierder wéi Fliedermaus, Cobweb, Kürbis a Tombstone. D'Spill ass Erausfuerderung, awer d'Gitter änneren all Dag, déi Spiller nei Méiglechkeeten ubidden fir d'Puzzel ze léisen.

Connections ass e Puzzle-Spill erstallt vun der New York Times. D'Spill stellt Spiller mat engem Gitter vu 16 Wierder a freet se d'Wierder a véier Sätz vu véier ze organiséieren op Basis vun de Verbindungen tëscht hinnen. Dës Verbindunge kënne mat verschiddenen Themen verbonne sinn, sou wéi Titele vu Videospillfranchise, Buchserie Fortsetzungen, Schatten vu rout oder Nimm vu Kettenrestauranten.

Wärend e puer Wierder schéngen wéi wann se a verschidde Themen passen, gëtt et nëmmen eng richteg Äntwert fir all Set. Fir d'Spiller ze hëllefen d'Verbindungen z'identifizéieren, erlaabt d'Spill hinnen d'Wierder am Gitter ze shuffelen an z'arrangéieren.

All Satz vu Wierder ass faarweg kodéiert, mat der gieler Grupp déi einfachst ze identifizéieren an déi purpurroude Grupp déi schwéierst. Wann d'Spiller mengen datt se e Set identifizéiert hunn, kënne se hir Äntwert ofginn. Wann et richteg ass, ginn déi véier Wierder aus dem Gitter geläscht, an d'Thema, déi se verbënnt, gëtt opgedeckt. Falsch roden zielt als Feeler, a Spiller hunn eng Limite vu véier Feeler ier d'Spill eriwwer ass.

Wann d'Spiller Problemer hunn d'Puzzel ze léisen, gëtt d'Spill Hiweiser a weist e puer vun den Äntwerten. D'Themen vun haut enthalen Halloween Dekoratiounen, Fernsehsendungen, Slot Machine Symboler, an Zuelen a Buchtitelen. Zum Beispill, eng vun den Halloween Dekoratiounen ass Fliedermaus, an eng vun den Fernsehsendungen ass 24.

Connections ass entwéckelt fir Erausfuerderung ze sinn, an d'Gitter änneren all Dag, bitt nei Puzzel fir Spiller ze léisen. Also wann Dir de Puzzel vun haut net konnt léisen, gitt sécher muer zréck ze kucken fir eng frësch Erausfuerderung.

Source: New York Times