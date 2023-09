Nvidia Updates Treiber fir Starfield Performance op RTX 30- a 40-Serie GPUs ze verbesseren

Nvidia huet en automateschen Over-the-Air Update ugekënnegt, deen d'Starfield Performance fir Benotzer mat RTX 30- a 40-Serie Grafikkaarten verbessert. D'Aktualiséierung enthält d'Ëmsetzung vun der Resizable BAR Technologie, déi d'Performance fir déi lescht GPUs verbessert. An Testszenarien huet Nvidia festgestallt datt d'GeForce RTX 40-Serie Desktop GPUs eng duerchschnëttlech 5 Prozent Erhéijung vun der Leeschtung nom Update erliewen.

Fir Kompatibilitéit ze garantéieren, gëtt d'Aktualiséierung souwuel op déi existent 537.17 Chauffeuren an déi nei verëffentlecht 537.34 Chauffeuren applizéiert. Niewent dësem Update huet Nvidia och e Klick optimal Astellunge fir Starfield agefouert, wat de Prozess vereinfacht fir déi bescht Astellunge fir de spezifesche System vum Benotzer ze wielen. Zousätzlech huet d'Firma d'GPU Profilprobleem fir d'Microsoft Store Versioun vum Starfield adresséiert.

Dësen Update kënnt kuerz nodeems Digital Foundry gemellt huet datt Starfield wesentlech besser op AMD GPUs am Verglach zu Nvidia an Intel GPUs gemaach huet. Digital Foundry huet Themen entdeckt déi speziell mat Intel CPUs verbonne sinn an e wesentleche 46 Prozent Performance Spalt tëscht dem AMD Radeon RX 6800 XT an dem Nvidia RTX 3080 am Starfield bemierkt. Et bleift ze gesinn ob de Resizable BAR Profilupdate hëlleft fir d'Performance Lück ze iwwerbrécken, identifizéiert vun der Digital Foundry.

Als Conclusioun, Nvidia's automateschen Iwwer-der-Loft Update fir seng Treiber zielt d'Starfield Leeschtung op RTX 30- a 40-Serie GPUs ze verbesseren. Duerch d'Ëmsetzung vun der Resizable BAR an d'Aféierung vun engem Klick optimal Astellungen, zielt Nvidia d'Spillerfahrung fir Starfield Spiller ze verbesseren. Wärend fréier Berichter d'Performancediskrepanzen tëscht Nvidia, Intel an AMD GPUs beliicht hunn, probéiert dësen Update dës Themen unzegoen an eng méi konsequent Spillerfarung iwwer verschidden Hardware Setups ze bréngen.

Quellen:

- [Artikel Source]