Florida-baséiert nScrypt kritt Patent fir Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systemer

Florida-baséiert Mikrodispensing Spezialist nScrypt krut en US Patent fir seng Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systemer. De System, encapsuléiert an engem Standard Versandcontainer, ass fir direkt digital Fabrikatioun (DDM) entwéckelt an ass fäeg mat enger breet Palette vu Materialien ze schaffen, dorënner Thermoplastik, Metaller a Keramik.

De System huet 3D Dréckfäegkeeten wéi och en elektronesche Komponent Pick-and-Plaz System an e Bioreaktor. Duerch d'Integratioun vum nScrypt's Factory an enger Tooltechnologie kann de modulare System och komplett funktionell elektronesch Geräter fabrizéieren. De System ass zesummeklappbar fir einfach Transport an enthält verschidde fortgeschratt Funktiounen wéi elektrostatesch Entladungsbuedem, integréiert Kommunikatiounssystemer, Solarenergie, a souguer eng Drone Landungsplattform.

Zousätzlech zu dësem Patent huet d'Forschungsdivisioun vun nScrypt, Sciperio, bedeitend Fortschrëtter an der 3D Drocktechnologie gemaach. Si hunn d'Performance vun 3D Printed Circuit Structures (PCSs) duerch hir Factory in a Tool Technologie erfollegräich verbessert. Dës Technologie gouf benotzt fir Circuiten mat konformen Heizelementer fir elektronesch Geräter a wearable Technologie ze kreéieren. Si hunn och d'Fabrik an engem Tool benotzt fir CubeSats fir d'US Space Force ze fabrizéieren, wat d'Fäegkeet vum System demonstréiert fir komplex Strukture mat embedded Funktionalitéiten ze produzéieren.

Mat dësem Patent an hire Fortschrëtter an der 3D Drocktechnologie ass nScrypt e féierende Spiller am Additiv Fabrikatiounssektor. Hire modulare mobilen System mécht nei Méiglechkeeten op fir lokaliséiert Fabrikatioun an d'Produktioun vu personaliséierten Deeler. Dës Technologie huet d'Potenzial fir verschidden Industrien ze revolutionéieren, vun Elektronik bis Raumfaart.

