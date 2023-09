Den Nothing Phone 2, deen am Juli 2023 gestart gouf, kritt en neie Firmware Update mam Numm Nothing OS 2.0.3. Dësen Update bréngt e puer Verbesserungen an Ännerungen am Smartphone. Ee vun de groussen Ergänzunge ass en neie Kompass Widget dee méi detailléiert Navigatioun ubitt. D'Benotzer bemierken och en neien UI fir Pocket-Modus, wat d'Benotzererfarung verbessert.

Zousätzlech enthält de Firmware Update Ënnerstëtzung fir Zomato an der Glyph's Progress Bar a verbessert d'OTG Kompatibilitéit. D'Benotzer kënnen och Verbesserungen an der Screen Recorder Capture Resolutioun, Bluetooth Verbindungsstabilitéit, NFC Stabilitéit an haptesche Feedback erwaarden.

Ausserdeem kënnt den Nothing OS 2.0.3 Update mam August 2023 Android Sécherheetspatch, wat eng verstäerkte Sécherheet fir den Apparat garantéiert. Näischt ass engagéiert fir dräi Joer Android OS Updates a véier Joer Sécherheetspatches fir den Nothing Phone 2 ze bidden.

D'Aktualiséierung huet eng Packagegréisst vun 130 MB a rullt op Nothing Phone 2 Besëtzer. D'Benotzer kënnen d'Aktualiséierung manuell kontrolléieren andeems se op Parameteren> System> System Update op hiren Apparater goen.

Mat sengem mächtege Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ass den Nothing Phone 2 entwéckelt fir exzellent Leeschtung ze liwweren. De Smartphone huet och eng duebel hënnescht Kamera-Setup mat zwee 50-Megapixel Sensoren an e liicht aktualiséiert LED Glyph Interface fir Notifikatioune vu verschidde Apps.

D'Firmware Update ass am Moment verfügbar an Indien, wéi bestätegt duerch d'Empfang vum Update op der Iwwerpréiwungsunitéit. Näischt setzt weider fir d'Benotzererfarung ze verbesseren an fristgerecht Updates fir seng Smartphones ze bidden.

