Northern Trust Fäerdeg Éischt Etapp vum fräiwëllegen Carbon Credit Ecosystem

Northern Trust huet d'Réalisatioun vun der éischter Etapp vun engem Industrie-breet fräiwëlleg Kuelestoff Kreditt Ökosystem ugekënnegt. D'Plattform erlaabt institutionell Keefer Zougang zu Kuelestoffkreditter vu féierende Projetsentwéckler duerch eng voll automatiséiert digital Plattform. Mat private Ledger digital Blockchain Technologie verbënnt d'Ökosystem Keefer mat Kuelekreditliwwerer konzentréiert sech op d'Reduktioun vun Treibhausgase, wéi Kuelendioxid.

Duerch d'Plattform kënnen Keefer tokeniséierte Kuelestoffkreditter direkt mat Projetsentwéckler transaktéieren an dës géint hire Kuelestoffofdrock zréckzéien. Dës Entwécklung markéiert e bedeitende Meilesteen fir Northern Trust's Digital Assets and Financial Markets Team well se zielen eng Maartféierend Plattform fir digital Verméigen ze liwweren. D'Fäegkeet fir institutionell Clienten Zougang zu Kuelestoffkreditter ze kréien an zu hirer Kuelestoffkompensatiounsrees bäizedroen gëtt als entscheedend fir d'Zukunft ugesinn.

D'Benotzung vun digitaler Technologie bei der Gestioun vum Liewenszyklus vu Kuelestoffkreditter gëtt Vertrauen an Transparenz fir béid Keefer a Projetsentwéckler. Et streamlines Administratiounsaufgaben, mécht et méi einfach fir all Participanten fir Kuelestoffkreditter sécher ze verfolgen, ze verwalten an ze transaktéieren. D'Plattform liwwert och voll Transparenz am ganzen Enn-zu-Enn Liewenszyklus vun engem fräiwëllegen Kuelekredit.

Northern Trust huet mat verschiddene Projektentwéckler zesummegeschafft, dorënner Go Balance Limited, e REDD + Projetsentwéckler konzentréiert sech op d'Vermeidung vun Entbëschung, a ReGen III, eng propper Technologiefirma déi benotzte Motoröl recycléiert. Transaktiounen op der Minimal viable Product (MVP) Plattform sinn voll automatiséiert. Weider Entwécklung vun der Plattform an déi éischt offiziell Live Transaktioun si fir Enn 2023 geplangt.

Dës Initiativ ass Deel vum Northern Trust's Digital Assets and Financial Markets Group, déi Teams verantwortlech fir d'Ënnerstëtzung vun digitale Verméigenmäert an traditionelle Wäertpabeieren kombinéiert. D'Firma war an der Spëtzt vun der digitaler Transformatioun am Wäertpabeierendéngscht, virdru Pionéier an der Notzung vun der Blockchain Technologie an der Private Equity Fund Administratioun an ënnerstëtzt Tokeniséierung an Fraktiounaliséierung vu Obligatiounen.

Quellen: Northern Trust