Nokia X30 5G Präis reduzéiert an Indien: Hei ass wat Dir musst Wësse

Nokia huet viru kuerzem e bedeitende Präisschnëtt fir säin Nokia X30 5G Smartphone an Indien ugekënnegt. D'Firma huet de Präis vum Telefon ëm Rs reduzéiert. 12,000, wat et méi zougänglech fir de Konsument mécht. Den Nokia X30 5G kënnt mat beandrockende Spezifikatioune a Featuren, sou datt et eng wënschenswäert Optioun fir Smartphone Benotzer mécht.

Den Nokia X30 5G huet e 6.43 Zoll Full-HD + AMOLED Display mat enger Erfrëschungsrate vun 90Hz. Et gëtt ugedriwwen vum Octa-Core Snapdragon 695 5G Chipsatz, deen d'Benotzer séier an effizient Leeschtung ubitt. Den Telefon kënnt mat 8GB RAM an 256GB Onboard-Speicherung, garantéiert genuch Plaz fir all Är Dateien an Uwendungen.

Wat d'Kamerafäegkeeten ugeet, huet den Nokia X30 5G en Dual-Heckkamera-Setup mat engem 50-Megapixel PureView Primärsensor an engem 13-Megapixel Ultra-Wäitwénkel Secondaire Sensor. Fir Selfies a Videochats huet den Telefon e 16-Megapixel Front Shooter.

Konnektivitéitsoptiounen op der Nokia X30 5G enthalen 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, an en USB Type-C Hafen. Den Telefon huet och en In-Display Fangerofdrucksensor fir zousätzlech Sécherheet. Zousätzlech huet et en IP67 Bewäertung fir Staub- a Waasserresistenz, fir Haltbarkeet a verschiddenen Ëmfeld ze garantéieren.

Den Nokia X30 5G ass mat enger 4,200mAh Batterie ausgestatt déi 33W Schnellladung ënnerstëtzt. Dëst bedeit datt Dir Ären Apparat séier opluede kënnt an de ganzen Dag verbonne bleift ouni Iech Suergen iwwer d'Batteriedauer ze maachen.

Mat sengem schlanken Design, beandrockende Spezifikatiounen, an elo bezuelbare Präis, bitt den Nokia X30 5G grousse Wäert fir Suen. Et ass verfügbar a Cloudy Blue an Ice White Faarfoptiounen.

Quellen:

- Nokia X30 5G Präis an Indien reduzéiert mat Rs. 12,000, elo verfügbar mat enger Remise [Source Name]

- [Source Numm]