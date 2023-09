HMD Global annoncéiert de Start vun enger neier Linn vu mobilen Apparater

By

Finnesch Firma HMD Global, bekannt fir Nokia-Marken-Smartphones ze produzéieren, huet seng Pläng opgedeckt fir eng nei Linn vu mobilen Apparater ënner senger eegener Mark aféieren. De CEO vun HMD Global, Jean-Francois Baril, huet d'Ukënnegung op Linkedin gemaach, a seet datt déi nei HMD Mark zesumme mat Nokia Telefonen an Zesummenaarbecht mat onbekannte Partner existéiere wäert.

De Baril huet Begeeschterung iwwer d'Rees vun der Firma bis elo als "HMD - d'Haus vun den Nokia Telefonen" ausgedréckt an den nächste Schrëtt beliicht fir onofhängeg op de Maart z'erreechen. Hien ënnersträicht e Fokus op Konsumentebedürfnisser an eng nei Welt fir Telekommunikatioun ze kreéieren.

Wärend spezifesch Detailer iwwer déi nei HMD Produkter an hire Verëffentlechungsdatum nach net verëffentlecht ginn, ass et wahrscheinlech datt den taiwaneseschen Tech Ris, Foxconn, d'Fabrikatioun wäert handhaben, well se de Moment Nokia-Marken Apparater produzéieren.

HMD-Marke Geräter ginn erwaart weider an d'Budget-zu-Mëtt-Tier Kategorie ze këmmeren, mat dem Engagement vun der Firma fir eng nohalteg a bezuelbar Zukunft ze designen. Mat fréiere Nokia-Exekutoren déi HMD Global féieren, bitt dëst eng Geleeënheet fir d'Firma op d'Legacy vun der Mark ënner engem neien Numm opzebauen.

Weider Informatioun iwwer déi nei HMD Produkter gëtt gewaart, an Updates ginn zur Verfügung gestallt wann verfügbar.

