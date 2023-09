Nokia G42 5G: Teased Präisser an nei Faarfoptiounen

Nokia G42 5G, dee leschte Smartphone an der G Serie, soll d'nächst Woch an Indien gestart ginn. HMD Global, de Lizenzgeber vun Nokia, huet d'Präisser vum Apparat duerch säin offiziellen India X Handle op Twitter getest. Den Teaser seet datt den Telefon ënner Rs wäert sinn. 18,999 a vläicht an zwou Erënnerung Varianten kommen. Zousätzlech huet Nokia eng nei So Pink Faarfoptioun fir den Nokia G42 5G a weltwäite Mäert ausserhalb Indien agefouert.

Den Nokia G42 5G leeft op engem Qualcomm Snapdragon 480+ SoC a bitt e 6.56 Zoll HD+ LCD Display mat enger 90Hz Erfrëschungsrate. Et ass mat bis zu 6GB vum RAM an 128GB vun onboard-Speicher ausgestatt, erweiterbar mat der Hëllef vun enger MicroSD Kaart. Den Apparat leeft op Android 13 a kritt zwee Joer Android OS Upgrades a monatlech Sécherheetsupdates fir déi nächst dräi Joer.

Wat d'Kamerafäegkeeten ugeet, huet den Nokia G42 5G en Triple Heckkamera Setup mat engem 50-Megapixel primäre Sensor zesumme mat zwee 2-Megapixel Sensoren. Op der viischter huet et eng 8-Megapixel Selfie Kamera. Den Apparat gëtt ënnerstëtzt vun enger 5,000mAh Batterie mat 20W kabelt Schnellladungsunterstëtzung.

Den Nokia G42 5G gouf scho a gewielte weltwäite Mäert mat So Purple a Grey Faarfoptiounen verëffentlecht, an elo gëtt et an der neier So Pink Faarfvariant ugebueden. Wéi och ëmmer, et ass nach ze bestätegt ob déi nei Faarfoptioun an Indien verfügbar ass.

De Smartphone wäert exklusiv iwwer Amazon Indien ze verkafen sinn, mam Start geplangt fir den 11. September.

