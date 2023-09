Apple wäert onwahrscheinlech nei iPads bis 2024 starten, seet den Analyst

Laut zouverléissege Apple Analyst Ming-Chi Kuo, Apple ass elo onwahrscheinlech nei iPads bis 2024 ze lancéieren. Dës Neiegkeet kënnt just Stonnen ier Apple opgestallt ass den neien iPhone 15 an Apple Watch Series 9 Opstellung z'entdecken.

Déi lescht Woch huet de Kuo och gesot datt et bis d'nächst Joer keng nei MacBooks wäerte ginn. Mat Ausnam vun enger méiglecher iMac Erfrëschung, schéngt et datt Apple fir de Rescht vum Joer net vill nei Hardwareprodukter huet fir matzedeelen.

Am Ufank war et virausgesot datt Apple en Oktober Event géif halen fir déi éischt Ronn vun M3 Apple Silicon Macs an en aktualiséierten iPad Air aféieren. Wéi och ëmmer, souwuel de Kuo wéi de Bloomberg Mark Gurman hunn gemellt datt dëst Event méiglecherweis vum Dësch ass. Déi nei Macs ginn elo erwaart am Fréijoer 2024 ze debutéieren anstatt am Hierscht 2023.

De Gurman huet virdru gesot datt den iPad Air Update nach ëmmer op der Streck war, awer dem Kuo säi leschte Kommentar stellt Zweifel iwwer den Timing vun dëser Verëffentlechung och.

Insgesamt schéngt et datt Apple säi Fokus a punkto Hardware Verëffentlechungen op den neien iPhone 15 an Apple Watch Series 9 wäert sinn. Den iPad Pro Update muss bis 2024 waarden, an aner viraussiichtlech Verëffentlechunge kënnen och ausgestallt ginn.

