Dem Nintendo säi Shigeru Miyamoto Merci dem Charles Martinet fir de Mario Voicing

Dem Nintendo säin ikonesche Videospill Charakter, Mario, wäert en neie Stëmm Schauspiller am kommende Spill Super Mario Bros. Wonder hunn. Dës Neiegkeet gouf gefollegt vun engem häerzleche Video Message vum legendäre Spilldesigner Shigeru Miyamoto, Merci der Original Stëmm vum Mario, Charles Martinet, fir seng Joerzéngte laang Engagement fir d'Nintendo Charaktere lieweg ze bréngen.

Am Video huet de Miyamoto sech un dem Martinet säin Debut als d'Stëmm vum Mario am Super Mario 1996 vun 64 erënnert. an hir vill Aventuren, déi Mario an Nintendo ronderëm d'Welt förderen. De Miyamoto huet déif Dankbarkeet fir dem Martinet seng Aarbecht iwwer d'Joren ausgedréckt a gesot: "Charles-san, villmools Merci."

De Martinet, deen de Mario zanter 1996 gestëmmt huet, wäert elo an d'Roll vum "Mario Ambassadeur" fir Nintendo iwwergoen. Wärend engem Q&A Panel huet de Martinet zouginn datt hien nach net genau weess wat dës Roll enthält, awer huet sech opgereegt fir an d'Zukunft ze goen a méi doriwwer ze léieren.

Trotz der Ännerung vun de Stëmmakteuren fir Mario, Nintendo huet nach net ugekënnegt wien Martinet ersetzt. De President vun Nintendo vun Amerika, Doug Bowser, huet gesot datt d'Identitéit vum neie Stëmm Schauspiller an de Credits vum Super Mario Bros Wonder opgedeckt gëtt.

De Miyamoto huet och verroden datt net nëmmen dem Mario seng Stëmm ännere wäert, mee e puer vun de Stëmme fir aner Mario Charaktere wäerten och anescht sinn am kommende Spill. Dës Neiegkeet huet Virwëtz ënner de Fans gefouert, déi gäeren d'Ännerungen an dëser héich erwaarter Verëffentlechung gesinn an héieren.

Als Ofschloss ass dem Charles Martinet säin Depart als Stëmm vum Mario e bedeitende Moment fir Nintendo Fans an d'Spillindustrie als Ganzt. Dem Miyamoto säi Videomeldung déngt als beréierend Hommage un dem Martinet seng Bäiträg a setzt d'Bühn fir e spannend neit Kapitel an der Welt vum Mario.

