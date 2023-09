Nintendo Switch 2 Rumeuren: Nächst Generatioun Konsole hannert zouenen Dieren gewisen

Rumeuren iwwer Nintendo seng nächst Generatioun Konsol, inoffiziell bekannt als den Nintendo Switch 2, goufe weider duerch rezent Berichter gefërdert. D'Firma huet anscheinend d'Konsol a private Reuniounen mat Spillentwéckler op der Gamescom 2023 Expo zu Köln, Däitschland gewisen. Quellen hunn opgedeckt datt Tech Demos presentéiert goufen, Highlight Features wéi Nvidia DLSS Support a Ray Tracing.

D'Rapporte vun Eurogamer a VGC bestätegen fréier Rumeuren datt Nintendo geheim seng zukünfteg Konsol demonstréiert. Béid Quelle weisen datt eng aktualiséiert Versioun vun The Legend of Zelda: Breath of the Wild op dëser "Switch 2" Hardware gewisen gouf. Ausserdeem behaapt VGC datt d'Entwéckler och en Abléck vun The Matrix Awakens Unreal Engine 5 Tech Demo kruten, wat suggeréiert datt den neien Nintendo System Nvidia's DLSS Technologie a Ray-Tracing ënnerstëtzt.

Wärend Detailer iwwer de gewisen Inhalt knapp bleiwen, proposéiert VGC datt d'Konsol de Portabilitéitsfaktor vum Nintendo Switch behält. Wat de Verëffentlechungsdatum ugeet, gëtt gegleeft datt Nintendo en Hierscht 2024 Start zielt, och wann et Indikatiounen sinn datt d'Firma eescht ass fir méi fréi ze starten.

Wéi och ëmmer, Nintendo huet dës Rumeuren net kommentéiert a gëtt erwaart roueg ze bleiwen bis eng offiziell Konsol verroden. Trotzdem hunn dës Berichter Opreegung gesuergt bei de Fans vun der beléifter Spillfirma, déi bevirsteet Arrivée vun der nächster Nintendo Konsol signaliséieren.

Quellen:

- Eurogamer

- VGC