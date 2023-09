Laut engem Bericht vun Eurogamer, den Nofolger vun der Nintendo Switch Konsole gouf an enger hannert zouenen Dieren op Gamescom 2023 gewisen. en Abléck vun der Konsol an iergendenger Form.

Ee vun den Highlights vun der Demonstratioun war eng "supéiert" Versioun vun The Legend of Zelda: Breath of the Wild, speziell entwéckelt fir d'Leeschtungsfäegkeete vum rumoréierte Switch 2 ze weisen. Wéi och ëmmer, keng weider Informatioun iwwer dës angeblech Tech Demo gouf zu dëser Zäit bekanntginn.

Dës Approche fir eng verstäerkte Versioun vun engem existente Spill ze benotzen fir verbessert Leeschtung ze demonstréieren erënnert un d'Sony Interactive Entertainment Strategie déi bis zum Start vun der PlayStation 5 féiert, wou se méi séier Luedezäiten am Marvel's Spider-Man op der PlayStation 4 gewisen hunn.

Trotz de Rumeuren ronderëm den Nintendo Switch Nofolger, huet d'Firma hir Existenz nach net offiziell bestätegt oder all potenziell Features déi se virstellen, wéi verbessert Leeschtung, 4K Resolutiounen oder Réckkompatibilitéit. Industrieberichter suggeréieren datt Nintendo sech op eng méi grouss ëffentlech Verëffentlechung am Joer 2024 virbereet, awer fir de Moment bleift dëst spekulativ.

Och wann d'Diskussiounen iwwer den Nintendo Switch dacks ronderëm d'Konsole gedréint hunn, déi d'Enn vu sengem typesche Liewenszyklus erreecht hunn, huet Nintendo weider e wesentlechen Erfolleg mam Switch erlieft. Nom Nintendo vun Amerika President Doug Bowser, staamt dësen Erfolleg aus dem eenzegaartegen Hybrid Design vun der Konsol an enger staarker Opstellung vu populäre Spiller.

Wéinst dem lafende Succès vum Nintendo Switch an déi zukünfteg Titelen an der Entwécklung, wéi Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, an dat ouni Titel Prinzessin Peach Spill, gëtt et nach ëmmer vill fir Spiller mat dem Original Switch engagéiert ze halen .

Wéi awer dës Titele verëffentlecht ginn, gëtt d'Zukunft vun der Konsol onsécher. Wärend déi angeblech hannert zouenen Dieren Reunioun um Gamescom 2023 suggeréiert datt Nintendo eng Ännerung an der nächster Zukunft plangt, bleiwen d'Froen iwwer wat déi nächst Nintendo Konsole wäert enthalen an ob se en Optrëtt am Joer 2024 wäert maachen. méi Informatioun gëtt erwaart ze kommen, wat e méi kloert Bild vun Nintendo seng Pläng fir d'Zukunft gëtt.

Definitiounen:

1. Eurogamer - eng populär Video Spill Journalismus Websäit bekannt fir seng am-Déift Ofdeckung an Analyse vun der Spillerinne Industrie.

2. Gamescom - eng jährlech Videospillmesse déi an Däitschland ofgehale gëtt, bekannt fir seng Presentatiounen an Entdeckungen vun zukünfteg Spiller a Konsolen.

3. PlayStation 5 - déi lescht Spillkonsole verëffentlecht vum Sony Interactive Entertainment, bitt verbessert Grafiken, méi séier Leeschtung an nei Features am Verglach zu sengem Virgänger, der PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - en Action-Abenteuer-Spill entwéckelt a publizéiert vun Nintendo, bekannt fir seng Open-Welt Exploratioun an innovativ Spillmechanik.

5. Marvel's Spider-Man - e populär Superheldespill entwéckelt vun Insomniac Games a publizéiert vu Sony Interactive Entertainment, weist d'Fäegkeeten vun der PlayStation 5 mat verbesserte Luedezäiten.

6. 4K Resolutioun - eng Affichage Resolutioun vun ongeféier 3840 × 2160 Pixel, déi e méi héijen Detail- a Kloerheet am Verglach mat méi nidderegen Resolutiounen ubitt.

7. Réckkompatibilitéit - d'Fäegkeet vun enger Spillkonsole fir Spiller vu fréiere Generatiounen oder Plattformen ze spillen.

8. Doug Bowser - de President vun Nintendo vun Amerika, verantwortlech fir d'Operatioun vun der Firma am Nordamerikanesche Maart ze kontrolléieren.

