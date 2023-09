Mario Kart Tour fir Stoppen Neien Inhalt ze verëffentlechen, awer Spill bleift verfügbar

Mario Kart Tour, de populäre mobilen Rennspill, ass agestallt fir d'Verëffentlechung vun neien Inhalt opzehalen no enger In-Game Ukënnegung op Reddit gepost. Nom 4. Oktober ginn et keng nei Coursen, Chauffeuren, Karten, Glider oder Features derbäigesat. Obwuel dëst zu engem Réckgang an der Spillerbasis féieren kann, ass d'Spill nach ëmmer verfügbar fir erofzelueden an ze spillen.

Den Erfolleg vum Mario Kart Tour ass evident, well et bal $ 300 Milliounen u Recetten erabruecht huet, wat et dem Nintendo säin zweet rentabelste mobilen Titel mécht, nëmme vu Fire Emblem Heroes iwwerschratt. Wéi och ëmmer, d'Spill huet och Kontrovers konfrontéiert, besonnesch wat seng Monetiséierungsstrategie ugeet. Een kontroversen Aspekt war d'Inklusioun vu "Spotlight Pipes", déi Lootboxen mat onbekannte Chancen ugebueden hunn. Dëst huet zu Kritik vu Gameren gefouert, an d'Päifen goufen duerno ewechgeholl.

Et ass net kloer firwat Nintendo decidéiert huet d'Entwécklung vun neien Inhalt fir Mario Kart Tour ze stoppen. Och wa keng offiziell Erklärung verëffentlecht gouf, ass et net ongewéinlech datt Spiller schliisslech hir Versuergung vun neien Inhalter ausschöpfen. Nintendo fiert weider nei Inhalter fir seng aner mobil Spiller wéi Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run a Fire Emblem Heroes. Zousätzlech huet d'Firma mam mobilen Riese DeNA zesummegeschafft fir nei Smartphone Spiller a verbonne Erfahrungen z'entwéckelen.

Och wann d'Feele vun neien Inhalt e puer Spiller decouragéiere kann, bleift et ze gesinn wéi d'Mario Kart Tour Gemeinschaft reagéiert an ob d'Spill trotz dëser Richtungsännerung weider geet.

