Upëff Nintendo Direct Event Rumored zu Debut Spannend Titelen

Et gi Rumeuren zirkuléieren datt Nintendo en Nintendo Direct Event an der kommender Woch organiséiert, obwuel keng offiziell Bestätegung gemaach gouf. Spekulatiounen suggeréieren datt d'Evenement e puer Éischt-Party Titelen wäert weisen, dorënner Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns, a WarioWare: Move It.

Wéi och ëmmer, eng Saach déi während dem Event net diskutéiert gëtt ass de vill erwaarde Switch 2, en Nofolger vun der populärer portable Konsol. Trotzdem, hannert de Kulissen, schéngt et datt Nintendo un enger Prototyp Konsol geschafft huet, déi se den Entwéckler op der rezenter Gamescom Event gewisen hunn.

D'Participanten kruten e Sneak Peek op eng nei Versioun vun The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mat Upgraded Hardware. D'Spezifizitéite vun dëser neier Hardware sinn am Moment onbekannt.

De Moment sinn all Versioune vum ursprénglechen Nintendo Switch ugedriwwen vum Nvidia Tegra X1 Chip, deen am Ufank am Joer 2015 verëffentlecht gouf. Während e puer méi nei Versioune mam X1+ Chip aus 2019 ausgestatt sinn, wat verbessert Batterieliewen bitt, bleift d'Performance déiselwecht .

Den Tegra X1-Chip gëtt als ausgezeechent ugesinn, véier Cortex-A57 Cores op 1.02GHz a véier A53 Cores, zesumme mat enger Maxwell-baséiert GPU vun der GTX 900 Generatioun. Zousätzlech ass et mat alen LPDDR4 RAM gepaart, deen 4GB Erënnerung ubitt. Am Verglach mat modernen Smartphone Chips, fällt den Tegra X1 Chip hannert der Leeschtung.

D'Fro déi onbeäntwert bleift ass ob Nintendo nach eng Kéier mat Nvidia zesummegeschafft huet fir de Switch 2, oder ob se en aneren Hardware Provider gewielt hunn. Nëmmen Zäit wäert soen.

Den erwaarten Startdatum fir den Nintendo Switch 2 ass Enn 2024, mat enger offiziell Verëffentlechung méiglecherweis virdrun. Wann Dir op den Original Switch zréckkuckt, gouf et fir d'éischt als "NX" am Mäerz 2015 agefouert, krut eng voll Ukënnegung am Oktober 2016, a gouf schlussendlech am Mäerz 2017 verëffentlecht.

Quellen:

- [1]