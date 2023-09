Newscast: Nintendo Switch 2 Tech Demos a potenziell Starttitelen diskutéiert

By

An der Episod vun dëser Woch vum Eurogamer Newscast verdéift d'Team déi spannend Neiegkeeten datt Nintendo Tech Demos vum héich erwaarten Switch 2 un Entwéckler gewisen huet. Dës Demos goufen de leschte Mount op Gamescom gewisen, wat verroden datt déi nei Hardware méi no bei der Verëffentlechung ka sinn wéi vill virausgesot hunn.

Eng vun de brennende Froen ronderëm de Switch 2 ass wéi ee Spill säi Start begleet. Mat beefier Spezifikatioune erwaart, wäert et déi perfekt Geleeënheet sinn endlech de laang erwaarde Metroid Prime 4 ze verëffentlechen? Alternativ, wäert Nintendo fir eng méi Massemarkt Approche wielen an op säin talentéiert 3D Mario Team profitéieren?

En anert Thema, deen an dëser Episod diskutéiert gëtt, sinn d'Ouverturesmomenter vum Starfield, dee virausgesot gëtt als ee vun de gréisste Spiller vum Joer ze sinn. De Panel daucht an hir Erfarungen iwwer déi initial Stonn, déi am Charakter Creator verbruecht ass, a bitt hir Gedanken iwwer wat Spiller vun dësem héich erwaarten Titel erwaarden kënnen.

Mat der Diskussioun sinn den Ed Nightingale an d'Victoria Kennedy, déi hir Abléck a Meenungen iwwer dës spannend Entwécklungen an der Spillindustrie deelen.

Wann Dir interesséiert sidd déi ganz Episod ze kucken, kënnt Dir se op YouTube fannen. Alternativ kënnt Dir den Eurogamer Newscast op populäre Podcast Plattforme wéi iTunes, Google Podcasts, Audible a Spotify lauschteren.

Quellen: Eurogamer Newscast.