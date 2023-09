Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS Elo verfügbar op der Konsol

Konsolspiller kënnen elo den erschreckende Begeeschterung vun Night At the Gates of Hell erliewen, entwéckelt vu Puppet Combo a Black Eyed Priest. Virdrun op PC verëffentlecht, ass d'Spill elo verfügbar op PlayStation 4, PlayStation 5, an Nintendo Switch.

Inspiréiert vun italienesche Zombie Filmer vum Lucio Fulci a Bruno Mattei, souwéi der Gore vun der PS1 Ära an der Ambiance vun der Neon Disco, Night At the Gates of Hell ass en Survival Horror FPS deen d'Spiller an enger post-apokalyptescher Welt taucht.

De Protagonist, David, ass e rouege Mann, dee viru kuerzem säi Mann verluer huet an a sengem Mier Appartement wunnt. Op eemol erfaasst en Zombieausbroch seng Stad, a forcéiert den David säin normale Liewen opzeginn an d'Waffe géint d'Horden vun den Undead opzehuelen.

Fir z'iwwerliewen a schlussendlech d'Wourecht hannert der Apokalypse z'entdecken, mussen d'Spiller Puzzel léisen, no Ressourcen sichen a verschidde Waffen benotze fir strategesch Zombien ze eliminéieren. Vill wéi d'Wierker vum Fulci, ass deen eenzege Wee fir dës Monsteren erofzesetzen mat engem präzise Schoss op de Kapp.

D'Spill bitt eng spannend an intensiv Erfarung wéi d'Spiller duerch déi zerstéiert Stad navigéieren, an aner Iwwerliewenden um Wee begéinen. Zesummenaarbecht an Teamwork si wesentlech fir d'Erausfuerderungen ze iwwerwannen an eng getraut Flucht ze maachen.

Wann Dir e PC Gamer sidd, Night At the Gates of Hell ass nach ëmmer verfügbar op Steam fir Äert Spillvergnügung.

Quellen: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definitiounen:

- Survival Horror FPS: E Videospillgenre deen Elementer vum Iwwerliewe Horror an Éischt-Persoun Shooter kombinéiert, wou d'Spiller duerch e menacéiert a geféierlech Ëmfeld musse navigéieren wärend se géint Feinde kämpfen.

– Lucio Fulci: En italienesche Filmregisseur bekannt fir seng Aarbecht am Horrorgenre, besonnesch Zombiefilmer.

– Bruno Mattei: En italienesche Filmregisseur bekannt fir seng Bäiträg zum italienesche Exploitatiounskino, dorënner Zombiefilmer.