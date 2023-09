Kann Starfield 60FPS op Xbox Series X erreechen? Digital Foundry Tester ginn Hoffnung!

By

D'Technexperten vun der Digital Foundry hunn Tester gemaach fir ze bestëmmen ob Starfield, dat héich erwaart Spill vu Bethesda, mat 60 Frames pro Sekonn (FPS) op der Xbox Series X lafen kéint. Och wann d'Äntwert net einfach ass, ginn d'Resultater Hoffnung fir Spiller.

Digital Foundry huet den AMD 4800S Desktop Kit benotzt, deen enk mat der Xbox Series X's GPU entsprécht, fir Starfield op den Astellunge vergläichbar mat der Xbox Series X Versioun ze lafen. Si hunn dunn d'Resolutioun op 1440p erofgesat, passend mat der Xbox Series S Versioun, an hunn d'Spill grëndlech exploréiert fir de Frame Taux ze evaluéieren.

D'Team huet festgestallt datt meeschtens d'Spill iwwer 40 FPS leeft. Dëst hindeit datt e 40 FPS Modus mat verschiddene GPU Astellungen oder Tweaks op déi dynamesch Resolutiounsskaléierung eng machbar Optioun kéint sinn. Eng aner Méiglechkeet ass e Variable Refresh Rate (VRR) Modus, deen de Frame Taux fir Spiller mat VRR-ënnerstëtzten Affichage géif opmaachen.

Wéi och ëmmer, e konsequent 60 FPS am ganze Spill z'erreechen schéngt onwahrscheinlech fir Starfield. Digital Foundry schléisst datt en engagéierten 60 FPS Performance Modus eng bedeitend Erausfuerderung ass. Trotzdem ass et ëmmer eng Chance datt Bethesda Spiller an Zukunft mat Optimisatiounen iwwerrasche kann.

Wëllt Dir e 40 FPS Leeschtungsmodus fir Starfield op der Xbox Series X gesinn? Deelt Är Gedanken hei ënnen!

Definitiounen:

- FPS: Frames pro Sekonn, eng Moossnam vun der Erfrëschungsrate oder Framerate vun engem Spill oder Video. Et weist wéivill eenzel Rummen pro Sekonn ugewise ginn.

- GPU: Graphics Processing Unit, e spezialiséierten elektronesche Circuit dee Biller, Videoen an Animatiounen manipuléiert a rendert.

- VRR: Variable Refresh Rate, eng Displaytechnologie déi den Erfrëschungsrate vum Écran erlaabt dynamesch un d'Framerate vum ugewisenen Inhalt unzepassen.

Quell: Digital Foundry, "Kann Starfield bei 60fps op Xbox Series X lafen?", Pure Xbox.