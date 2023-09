Santa Cruz stellt den Heckler SL vir: Liichtgewiicht eMTB mat 150 mm Rees

Santa Cruz ass an de liichte elektresche Mountainbikemaart agaangen mat der Start vum Heckler SL. Dësen neie Vëlo huet 150 mm Rear-Rad Rees an ass entwéckelt fir de ganze Bierg unzegoen. Et ass mat Fazua's Ride 60 Motor an enger integréierter 430Wh Batterie ausgestatt, déi e Boost op d'Hiwwele bitt. Den Heckler SL riicht sech un déi, déi e méi Trail-Vëlo-ähnlechen Erfarung wëllen mat e bëssen extra Hëllef op de Klammen.

De Fazua Ride 60 elektresche Vëlomotor ass am Häerz vum Heckler SL, liwwert e maximalen Dréimoment vu 60Nm a 450W Peakpower. De Motor bitt dräi Kraaftastellungen - Breeze, River, a Rocket - déi an der Fazua App personaliséiert kënne ginn. D'Batteriedauer an d'Kraaft Astellunge ginn op engem Top-Tube LED Display ugewisen, deen och en USB-C Hafen huet fir Geräter ze laden.

Santa Cruz behaapt datt den Heckler SL, mat sengem méi klengen a méi liichte Motor a 430Wh Batterie, déiselwecht Gamme bitt wéi e Vollkraaft eMTB mat enger 630Wh Batterie. Déi net eraushuelbare Batterie eliminéiert de Besoin fir Spären oder Deckelen, wat zu engem kompakten Down-Tube-Design mat engem méi klengen internen Duerchmiesser resultéiert.

Den Heckler SL ass verfügbar a fënnef Gréissten, vu kleng bis extra-extra-grouss, a fënnef Bauoptiounen. D'Präisser fänken u bei £ 6,699 un a ginn erop op £ 11,999. International Präisser mussen nach bestätegt ginn.

Am Allgemengen, Santa Cruz's Heckler SL bitt Reider eng liicht eMTB Optioun mat genuch Kraaft a Range fir all Bierg ze eroberen, wärend d'Gefill an d'Handhabung vun engem traditionelle Trail Vëlo behalen.

Definitiounen:

- eMTB: En elektresche Mountainbike, dee mat engem Motor ausgestatt ass fir Hëllef beim Pedaling ze bidden.

- Dréimoment: Eng Moossnam vun der Kraaft, déi en Objet ëm eng Achs rotéiert.

– Wh: Watt-Stonn, eng Eenheet vun der Energiemiessung déi fir Batterien an elektresch Systemer benotzt gëtt.

- USB-C: Eng Universal Serial Bus (USB) Interface déi méi séier Datenübertragung a méi héich Kraaftoutput ënnerstëtzt.

- LED: Liichtemittéierend Diode, eng Aart vu Liichtquell déi allgemeng an elektroneschen Apparater benotzt gëtt.

