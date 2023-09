Amazon's AUS2 Erfüllungszenter zu Pflugerville, Texas, ass Heem fir e massivt automatiséiert Lagerhaus mat 3,000 Leit a wunnt 35 Milliounen Unitéiten Inventar. Wärend d'Aarbechter hir Mëttespaus huelen, schaffen d'Roboter bekannt als Robin Waffen a Pegasus mobilen Drive Eenheeten weider onermiddlech. Dës giel robotesch Waffen benotzen fortgeschratt Kameraen a Sensoren fir Packagen z'identifizéieren an ze handhaben, vertrauen op retractable Saugstäben fir se op bloe Plattformen genannt Pegasus ze placéieren. D'Knie-héich Roboteren navigéieren de Buedem mat QR Coden a schécken Packagen erof designéierte Schlitten mat agebaute Fërderbänner.

An der Vergaangenheet wieren d'Packagen op getrennten Amazon Sortéierungszentren geréckelt an dann op Liwwerstatiounen. Wéi och ëmmer, d'Robin Waffen a Pegasus Eenheeten eliminéieren dësen Tëschestatioun. Mat bal 40 Robin Waffen op dëser Ariichtung ofgesat an enger Flott vun 1,000 uechter d'Land, hunn dës Roboter méi wéi eng Milliard Packagen am Joer 2021 gehandhabt, wat iwwer 12% vum Amazon Gesamt Package Volume ausmaachen.

Wärend d'Automatiséierung vu Lagerhaiser Bedenken iwwer Aarbechtsverloscht mécht, betount Amazon d'Wichtegkeet vu Sécherheet. Den Tye Brady, de Chef-Technolog fir Amazon Robotics, erkläert datt d'Zil ass repetitive an langweileg Aufgaben ze eliminéieren, sou datt d'Mënsche sech op méi héich Aarbecht konzentréieren an de Risiko vu kierperlecher Belaaschtung reduzéieren. Amazon huet Kritik iwwer Lagerverletzungsraten konfrontéiert, mat Reguléierer, Gewerkschaften, an Aktionären déi Bedenken erhéigen. D'Firma huet dës Fuerderungen ëmstridden an d'Sécherheetsdaten verëffentlecht, déi beweisen datt d'Zwëschenraten op hire Roboter Site méi niddereg waren am Verglach mat Net-Robotik Siten.

Roboter spillen eng ëmmer méi bedeitend Roll an de Lagerhaiser vun Amazon, streamline Prozesser an verbesseren Effizienz. D'Aféierung vun Hercules Roboter Plattformen huet d'Notzung fir d'Aarbechter eliminéiert fir de Buedem ze goen fir Produkter ze wielen, wat d'Produktivitéit weider verbessert. Wärend d'Benotzung vu Robotere weider evoluéiert, Amazon prioritär Sécherheet a zielt e Leader an der Industrie ze sinn.