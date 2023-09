By

Eng rezent Patentéierung vun Nintendo schéngt ze weisen datt d'Firma Weeër ënnersicht fir de lafende Problem vum Joy-Con Drift unzegoen. Joy-Con Drift, e frustréierend Thema an deem d'Nintendo Switch Konsole Phantombewegung vun de Controller registréiert, war e persistent Thema zënter dem Start vun der Konsol am Joer 2017. zu senge Clienten.

De Patentdossier, deen den 11. Mee presentéiert gouf a vum US Patent Office de 7. September publizéiert gouf, proposéiert eng Léisung mat der Benotzung vun enger magnetorheologescher Flëssegkeet. Dës Flëssegkeet verännert d'Viskositéit als Äntwert op Magnéitfelder a gëtt resistent wann d'Operatiounselement vum Controller verschlësselt ass. An anere Wierder, dës Technologie kéint potenziell d'Driftbewegung vun de Joy-Con Controller verhënneren.

Wärend de Patent net explizit de Joy-Con Drift ernimmt, huet d'Spill Schrëftsteller an d'Accessibilitéitsadvokat Laura Kate Dale Hoffnung ausgedréckt datt déi proposéiert Technologie d'Thema adresséiert. Si huet och d'Méiglechkeet virgeschloen datt Nintendo an enger zukünfteg Konsole Force Feedback Analog Sticks aféieren, ähnlech wéi déi op der PlayStation 5. Den Dale huet d'Wichtegkeet betount fir dës Features fir behënnerte Spiller zougänglech ze maachen andeems se op engem Systemniveau ausgeschalt ginn.

D'Patentdossier huet och Spekulatiounen iwwer de rumoréierte Nintendo Switch 2 erëmbelieft, deen am Joer 2024 verëffentlecht ka ginn. Laut Dale gëtt d'upgradéiert Konsole erwaart méi Kraaft a verbessert Framerates a Resolutioun duerch DLSS-Stil Upscaling ze bidden. Den Dale huet och d'Hoffnung ausgedréckt datt den hypotheteschen Switch 2 Accessibilitéitsfeatures integréiere wäert, déi Standard op anere Konsolen ginn, wéi Faarfblindheetsfilter an Accessibilitéitstags am digitale Buttek.

Wärend et bleift ze gesinn ob dës Patententwécklungen zu enger permanenter Fixatioun fir Joy-Con Drift féieren, sinn Nintendo seng Efforten fir d'Thema unzegoen an d'Accessibilitéit an seng zukünfteg Konsolen a Controller ze verbesseren encouragéieren Zeeche fir Gameren.

